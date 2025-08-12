بابک زنجانی، خبرنگاران را تهدید کرد

بابک زنجانی، فعال اقتصادی جنجالی، در توییتی تأکید کرد که اگر کسی نتواند بدهکار بودن او را اثبات کند، باید منتظر سوال از خودشان باشند. او از دنبال‌کنندگان خود خواست این توییت را حفظ کنند و به عنوان سندی از موضعش منتشر نمایند. این پیام زنجانی واکنشی است به اتهامات مالی مطرح شده علیه او که در فضای عمومی و رسانه‌ای بحث‌های فراوانی برانگیخته است.