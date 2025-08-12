خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بابک زنجانی، خبرنگاران را تهدید کرد

کد خبر : 1672956
بابک زنجانی، فعال اقتصادی جنجالی، در توییتی تأکید کرد که اگر کسی نتواند بدهکار بودن او را اثبات کند، باید منتظر سوال از خودشان باشند.

 بابک زنجانی، فعال اقتصادی جنجالی، در توییتی تأکید کرد که اگر کسی نتواند بدهکار بودن او را اثبات کند، باید منتظر سوال از خودشان باشند. او از دنبال‌کنندگان خود خواست این توییت را حفظ کنند و به عنوان سندی از موضعش منتشر نمایند. این پیام زنجانی واکنشی است به اتهامات مالی مطرح شده علیه او که در فضای عمومی و رسانه‌ای بحث‌های فراوانی برانگیخته است.

 

بابک زنجانی، خبرنگاران را تهدید کرد

 
 
 

 

منبع مشرق
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
