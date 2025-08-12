اعلام شرایط فروش اقساطی جدید کیامسی + جدول مرداد ۱۴۰۴
در میان آگهی فروش کیامسی با اقساط بلند مدت، کیامسی J ۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ به چشم میخورد که باید حدود ۱ میلیارد و ۲۸۹ میلیون تومان پیش پرداخت بپردازید و به مدت ۶۰ ماه اقساط ۲۵ میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی پرداخت کنید.
شرایط جدید فروش اقساطی کیامسی را در گزارش بر اساس آگهیهای فروش اقساطی کیامسی در مرداد ۱۴۰۴، کیامسی T ۸ دندهای مدل ۱۴۰۴ با ۸۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت در ۱۸ قسط به مبلغ ۶۹ میلیون تومان به فروش میرسد و کیامسی J ۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ با پیش پرداخت ۹۸۰ میلیون و ۲۴ قسط به مبلغ ۷۹ میلیون تومان پیش فروش میشود.
برای خرید اقساطی کیامسی X ۵، ۱.۵ لیتر توربو مدل ۱۴۰۴ نیز باید ۱ میلیارد و ۳۰۳ پیش پرداخت بپردازید و در طی ۶۰ قسط به مبلغ ۲۵ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان تسویه حساب کنید. جهت اطلاع کامل از شرایط فروش اقساطی کیامسی در مرداد ۱۴۰۴ جدول زیر را مطالعه کنید.
|
شرایط فروش اقساطی کیامسی - مرداد ۱۴۰۴
|
مدل
|
سال تولید
|
کارکرد(کیلومتر)
|
پیشپرداخت (تومان)
|
مبلغ قسط ماهانه (تومان)
|
تعداد اقساط
|
کیامسی T۸ دنده ای
|
۱۴۰۴
|
صفر
|
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۶۹,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۸
|
کیامسی J۷ اتوماتیک
|
۱۴۰۴
|
صفر
|
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۴
|
کیامسی J۷ اتوماتیک
|
۱۴۰۲
|
صفر
|
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۴
|
کیامسی T۹ دو لیتر توربو
|
۱۴۰۴
|
صفر
|
۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۵۷,۹۰۰,۰۰۰
|
۴۸
|
کیامسی J۷ اتوماتیک
|
۱۴۰۴
|
صفر
|
۱,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۵,۴۲۰,۰۰۰
|
۶۰
|
کیامسی X۵ ۱.۵ لیتر توربو
|
۱۴۰۴
|
صفر
|
۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۵,۶۶۶,۰۰۰
|
۶۰
گفتنی است؛ آگهی فروش اقساطی کیامسی مربوط به نمایشگاهداران خودرو است و اطلاعات جدول فوق از سایتهای معتبر خریدوفروش خودرو جمعآوری شده است و شامل طرح فروش شرکتهای خودروساز داخلی نیست.
مقایسه فنی کیام سی X ۵ یا فیدلیتی پرایم
کیام سی ایکس ۵ مجهز به یک موتور ۱/۵ لیتری توربوشارژر مجهز به سیستم پاشش مستقیم سوخت است که توانایی تولید ۱۷۲ اسب بخار و ۲۸۰ نیوتن متر گشتاور را دارد. گیربکس KMC X ۵ نیز از نوع ۶ سرعته و دوکلاچه است. فیدلیتی پرایم نیز به یک موتور ۱/۵ لیتری توربو شارژر مجهز است که در طیف وسیعی از محصولات چری در بازار ایران استفاده شده است.
این موتور توانایی تولید ۱۵۵ اسب بخار و ۲۳۰ نیوتن متر گشتاور را دارد، گیربکس فیدلیتی پرایم نیز از نوع ۶ سرعته و دو کلاچهتر است.
سیستم تعلیق کیام سی ایکس ۵ در محور جلو مک فرسون و در محور عقب تورشن بیم است، اما در فیدلیتی پرایم اوضاع کمی متفاوتتر است به طوری که در محور جلو سیستم تعلیق از نوع مک فرسون و در محور عقب مولتی لینک است؛ که با توجه به استفاده از سیستم مولتی لینک در محور عقبی فیدلیتی پرایم این خودرو هندلینگ و سواری بهتری نسبت به رقیبش ارائه میدهد.
در این قسمت انتخاب سختتر میشود. از یک طرف اگر شما به دنبال قدرت و گشتاور بیشتر باشید، باید کیام سی X ۵ را انتخاب کنید. اما اگر بیشتر به دنبال سواری ترمتر باشید، فیدلیتی پرایم میتواند انتخاب بهتری روی کاغذ باشد.
البته این را در نظر داشته باشید که رینگهای بزرگ ۲۰ اینچی در فیدلیتی پرایم باعث میشود تا نرمی سیستم مولتی لینک چندان به چشم نیاید، اما در کل سیستم تعلیق پیشرفته تری را در این خودرو نسبت به X ۵ داریم که باعث میشود هندلینگ در این خودرو بهتر باشد.
همچنین هر دو پیشرانه به بنزین بی کیفیت حساس هستند، اما حساسیت در X ۵ بدلیل وجود سیستم GDI بیشتر است.