جزئیات قتل ایلیای ۹ ساله در رشت/فیلم

تلفن همراه ایلیا دقایقی بعد از گم شدنش سه کوچه بالاتر توسط یک رهگذر پیدا شد.

در تحقیقات پلیسی و بررسی دوربین های مدار بسته مشخص شد ایلیا توسط مرد ۳۸ ساله‌ای ربوده شده و به قتل رسیده است. بعد از دستگیری و اعتراف قاتل، جسد ایلیا کشف شد.

عموی ایلیا:

قاتل برق‌کار است و ظهر روز حادثه برای تعمیر آیفون خانه برادرم رفته بوده. متهم در اولین اعتراف خود گفته با نقشه قبلی اقدام به آدم‌ربایی و قتل نکرده و در یک لحظه وسوسه شده است.

تحقیقات تیم جنایی برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد.

