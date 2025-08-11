جزئیات قتل ایلیای ۹ ساله در رشت/فیلم
ایلیا زادحسین ساعت هشت و نیم شب ۱۶ مرداد در حالیکه مقابل خانهشان واقع در شهرک حمیدیان رشت مشغول بازی بود، به طرز مرموزی ناپدید شد.
تلفن همراه ایلیا دقایقی بعد از گم شدنش سه کوچه بالاتر توسط یک رهگذر پیدا شد.
در تحقیقات پلیسی و بررسی دوربین های مدار بسته مشخص شد ایلیا توسط مرد ۳۸ سالهای ربوده شده و به قتل رسیده است. بعد از دستگیری و اعتراف قاتل، جسد ایلیا کشف شد.
عموی ایلیا:
قاتل برقکار است و ظهر روز حادثه برای تعمیر آیفون خانه برادرم رفته بوده. متهم در اولین اعتراف خود گفته با نقشه قبلی اقدام به آدمربایی و قتل نکرده و در یک لحظه وسوسه شده است.
تحقیقات تیم جنایی برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد.