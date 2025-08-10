افتتاح چهارمین کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مدیریت کسبوکار با اعطای جایزه و نشان ملی مدیریت کسب و کار سال کشور
چهارمین کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مدیریت کسبوکار ۱۴ مردادماه در تهران آغاز به کار کرده و تا روز ۲۱ مرداد ماه ادامه دارد ؛ رویدادی معتبر که با حضور گسترده چهرههای علمی، اقتصادی و اجرایی کشور و به همت انجمن مدیریت کسبوکار ایران و با همکاری سازمان ها و دانشگاه های مختلف کشور برگزار میشود.
پانا:این کنفرانس بهعنوان یکی از مهمترین گردهماییهای تخصصی حوزه مدیریت در کشور، بستری برای هماندیشی نخبگان، سیاستگذاران و مدیران ارشد در مسیر ارتقای حکمرانی اقتصادی و تحول در بنگاههای ایرانی فراهم کرده است.
وی افزود: واردات کشور تنها با پرداخت عوارض واردات به کشور مجاز شناخته شد و تعرفه مؤثر چتر حمایت از تولید داخل شد، همچنین ضرورت ایجاد اصناف در عرصه کسب و کار فعال شد و به عنوان یک مرکز مؤثر در حوزه کسب و کار شروع به فعالیت نمود که در حال حاضر شاهد تأثیر آن در اقتصاد کشور هستیم.
در ادامه مراسم، با اعطای جایزه ملی مدیریت کسبوکار سال ۱۴۰۴ کشور از مجموعهای از بنگاههای اقتصادی با حضور رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران، رئیس سازمان ملی کارآفرینی، رئیس و دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران، مشاور امور همکاری های اقتصادی ریاست جمهوری و مسوولان دیگر تقدیر بهعمل آمد.
اسامی و حوزههای برگزیدگان این جوایز عبارتند از:
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر؛ در حوزه توسعه پوشش بیمه اجتماعی
هلدینگ عالیس؛ در حوزه نوآوری در صنایع غذایی
شرکت سرمایه گذاری اهداف؛ در حوزه سرمایه گذاری برای تولید
مؤسسه اعتباری ملل؛ در حوزه نوآوری در خدمات مالی خرد
شرکت لاهیجسوله؛ در حوزه صنعت سازههای فولادی
شرکت شبکه ارتباطات آرمانی؛ در عرصه تبلیغات هوشمند
شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ در حوزه مدیریت زنجیره تأمین پتروشیمی
شرکت نفت سپاهان؛ در حوزه خلق ارزش صادراتی
شرکت توسعه صنایع نفت و گاز خلیج فارس؛ در حوزه مدیریت سرمایهگذاری صنعت لجستیک
شرکت بیمه ایران؛ در حوزه صنعت بیمه
شرکت فولاد مبارکه اصفهان؛ در حوزه نوآوری صنعتی
شرکت پتروشیمی سبلان؛ در حوزه پایداری تولید
گفتنی است؛ این کنفرانس هشتروزه با هدف شناسایی الگوهای موفق ملی، ارتقاء سطح علمی مدیریت، و تقویت پیوندهای بین دانشگاه، صنعت و دولت طراحی شده و در روزهای آینده با نشست های ارائه مقالات و برگزاری کارگاههای تخصصی حضوری و آنلاین ادامه خواهد داشت.
در آئین اختتامیه این رویداد که با حضور رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و جمع کثیری از اساتید و علاقمندان برگزار گردید، از دکتر مرتضی عمادزاده، به عنوان چهره برجسته علمی مدیریت کسب و کار سال ۱۴۰۴ کشور بهپاس یک عمر فعالیت راهبردی در حوزه آموزش، پژوهش، نهادسازی و پیوند علم و عمل در عرصه مدیریت تجلیل گردید.
در این مراسم، دکتر رزا مجتهدزاده، به عنوان پژوهشگر برتر مدیریت کسبوکار سال ۱۴۰۴ کشور معرفی شد و از پایاننامههای محمدمهدی عسگری با عنوان« تاثیر نشانههای اکتشافی _ سیستماتیک در پلتفرمهای تجارت الکترونیک بر قصد خرید مجدد از طریق کیفیت کالای درک شده توسط مصرف کننده و ریسک عملکرد کالا(مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)» با راهنمایی دکتر محمدهادی عسگری، پایا نامه فرناز رئیسیزاده با عنوان: « طراحی مدل توسعه قابلیتهای بازاریابی دیجیتال در بازارهای صنعتی» با راهنمایی دکتر معصومه حسینزاده شهری و پایان نامه سیدمحمدحسین علیپور با عنوان influencer marketing research: a systematic literature review to identify influencer marketing threatsبا راهنمایی دکتر محمد غفاری و دکتر حمید زارع، تجلیل شد.
کتابهای برتر مدیریت کسبوکار سال ۱۴۰۴ – در بخش تألیف:۱) مبانی کارآفرینی سفر
نویسندگان: علی عبدی جمایران، پروین رحیمی قاضی کلایه، یگانه محرابی -
ناشر: انتشارات مدیریت تیآرا
۲) تعلیم و تربیت کارآفرینانه
نویسندگان: منوچهر نیکنام، علی عبدی جمایران
ناشر: انتشارات مدیریت تیآرا
۳) ناشایستگی در مدیریت؛ ویژگی مدیران ضعیف و ناکارآمدنویسنده: محمد حسنوندناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
کتابهای برتر مدیریت کسبوکار سال ۱۴۰۴ – در بخش ترجمه:
۱)نسل ششم بازاریابی (آینده فراگیر)
مترجمان: علی اسدی، آسیه ناظمی
ناشر: انتشارات قلم سینا۲) راهنمای تحلیل کسبوکار؛ راهنمای کاربردی PMI
مترجمان: هادی کریمی، مهستان معصومی، سمیه سهرابزاده
ناشر: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
۳) راهنمای استراتژیستها
مترجمان: جناب آقای علیرضا داداشی، جناب آقای رضا خوش دامن، جناب آقای صدر میرسلطانی
ناشر: انتشارات گشتاسباین رویداد مهم علمی تا روز ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه مقالات تخصصی و کارگاه های حضوری و آنلاین ادامه خواهد داشت.