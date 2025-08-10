سقوط آیفون ۱۶ از ارتفاع ۸۰۰ متری/فیلم

این حادثه در حین پرواز تفریحی بر فراز منطقه‌ای جنگلی رخ داد. فردی که گوشی را یافت، آن را تقریبا بدون آسیب ظاهری و با عملکرد کامل، در میان شاخه‌ها پیدا کرد.

آیفون ۱۶ پرو مکس سال گذشته توسط شرکت اپل معرفی شد و این دستگاه از شیشه و سرامیک مقاوم (CeramiShield) و بدنه تیتانیومی ساخته شده است. اپل مدعی است این ترکیب مقاومت بالایی در برابر ضربه دارد، اما حادثه اخیر بسیاری را شگفت‌زده کرده است.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی این اتفاق را «تبلیغ ناخواسته اما طلایی» برای اپل توصیف کرده‌اند.

