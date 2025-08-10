سقوط آیفون ۱۶ از ارتفاع ۸۰۰ متری/فیلم

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1671971
یک زن آمریکایی در حال فیلم‌برداری از پنجره هواپیما بود که آیفون ۱۶ پرو مکس او از دستش رها شد و از ارتفاع حدود ۸۰۰ متری به زمین سقوط کرد. دوربین گوشی لحظه سقوط آزاد را ثبت کرد و تلفن همراه پس از فرود، همچنان روشن و در حال ضبط بود.

 این حادثه در حین پرواز تفریحی بر فراز منطقه‌ای جنگلی رخ داد. فردی که گوشی را یافت، آن را تقریبا بدون آسیب ظاهری و با عملکرد کامل، در میان شاخه‌ها پیدا کرد.

آیفون ۱۶ پرو مکس سال گذشته توسط شرکت اپل معرفی شد و این دستگاه از شیشه و سرامیک مقاوم (CeramiShield) و بدنه تیتانیومی ساخته شده است. اپل مدعی است این ترکیب مقاومت بالایی در برابر ضربه دارد، اما حادثه اخیر بسیاری را شگفت‌زده کرده است.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی این اتفاق را «تبلیغ ناخواسته اما طلایی» برای اپل توصیف کرده‌اند.

منبع وبسایت تخصصی تِک‌ای‌بلاگ
انتهای پیام/
