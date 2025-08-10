۱۰ اوت روز خربزه است

تاریخچه و خاستگاه

خربزه (Cucumis melo) یکی از قدیمی‌ترین میوه‌های شناخته‌شده است که قدمت آن به هزاران سال پیش برمی‌گردد. باستان‌شناسان شواهدی از کشت خربزه در مصر باستان و بین‌النهرین پیدا کرده‌اند. این میوه از طریق جاده‌های تجاری به مناطق مختلف جهان، از جمله ایران، هند و مدیترانه منتقل شد و به تدریج به یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی مردم در بسیاری از فرهنگ‌ها تبدیل شد. امروزه، خربزه در انواع و اقسام مختلفی از جمله طالبی، دستنبو و خربزه‌های مشبک در دسترس است که هر کدام طعم و بافت خاص خود را دارند.

فواید سلامتی خربزه

آبرسانی: خربزه تقریباً ۹۰ درصد آب دارد و به همین دلیل یک میوه عالی برای هیدراته نگه داشتن بدن و جلوگیری از گرمازدگی است.

ویتامین‌ها و مواد معدنی: این میوه منبع خوبی از ویتامین C، ویتامین A و پتاسیم است. ویتامین C به تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند و ویتامین A برای سلامت چشم ضروری است. پتاسیم نیز نقش مهمی در کنترل فشار خون دارد.

آنتی‌اکسیدان‌ها: خربزه حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند بتاکاروتن است که به محافظت از سلول‌های بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند.

