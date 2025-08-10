خبرگزاری کار ایران
۱۰ اوت روز خربزه است

دهم اوت، روزی است که دوستداران خربزه در سراسر جهان به طور غیررسمی برای تجلیل از این میوه تابستانی محبوب گرد هم می‌آیند. این روز فرصتی است تا شیرینی، طراوت و فواید بی‌شمار خربزه را یادآوری کنیم و از آن به عنوان یک نماد تابستان لذت ببریم.

تاریخچه و خاستگاه

خربزه (Cucumis melo) یکی از قدیمی‌ترین میوه‌های شناخته‌شده است که قدمت آن به هزاران سال پیش برمی‌گردد. باستان‌شناسان شواهدی از کشت خربزه در مصر باستان و بین‌النهرین پیدا کرده‌اند. این میوه از طریق جاده‌های تجاری به مناطق مختلف جهان، از جمله ایران، هند و مدیترانه منتقل شد و به تدریج به یکی از اجزای اصلی رژیم غذایی مردم در بسیاری از فرهنگ‌ها تبدیل شد. امروزه، خربزه در انواع و اقسام مختلفی از جمله طالبی، دستنبو و خربزه‌های مشبک در دسترس است که هر کدام طعم و بافت خاص خود را دارند.

فواید سلامتی خربزه

آبرسانی: خربزه تقریباً ۹۰ درصد آب دارد و به همین دلیل یک میوه عالی برای هیدراته نگه داشتن بدن و جلوگیری از گرمازدگی است.

   ویتامین‌ها و مواد معدنی: این میوه منبع خوبی از ویتامین C، ویتامین A و پتاسیم است. ویتامین C به تقویت سیستم ایمنی کمک می‌کند و ویتامین A برای سلامت چشم ضروری است. پتاسیم نیز نقش مهمی در کنترل فشار خون دارد.

آنتی‌اکسیدان‌ها: خربزه حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند بتاکاروتن است که به محافظت از سلول‌های بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند.

