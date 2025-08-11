با این حال، عادات غذایی در اواخر شب ممکن است به عواملی کمک کند که می‌تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را در طول زمان افزایش دهد. تایمز آف ایندیا در مطلبی به این عوامل پرداخته است.

چاقی: غذا خوردن در اواخر شب می‌تواند منجر به پرخوری یا مصرف غذاهای پرکالری شود که ممکن است به افزایش وزن و چاقی کمک کند. چاقی یک عامل خطر شناخته شده برای سرطان روده بزرگ است.

مشکلات گوارشی: غذا خوردن در اواخر شب می‌تواند ریتم شبانه‌روزی طبیعی بدن و فرآیندهای گوارشی را مختل کند و به طور بالقوه منجر به مشکلات گوارشی مانند سوء هاضمه، ریفلاکس اسید معده یا یبوست شود. مشکلات گوارشی مزمن با افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ (کولورکتال)مرتبط است.

انتخاب‌های کمتر سالم: خوردن آخر شب ممکن است منجر به انتخاب‌های غذایی کمتر سالم مانند مصرف غذاهای فرآوری شده یا پرچرب و میان وعده‌های شیرین شود. این الگوهای غذایی با افزایش خطر سرطان روده بزرگ مرتبط هستند.

افزایش مقاومت به انسولین: خوردن اواخر شب، به ویژه غذاهای پر کربوهیدرات یا شیرین، می‌تواند منجر به افزایش سطح انسولین و مقاومت به انسولین شود. مقاومت مزمن به انسولین با التهاب همراه بوده و ممکن است باعث ایجاد سرطان روده بزرگ شود.

اختلال در خواب: غذا خوردن در اواخر شب می‌تواند الگوی خواب و کیفیت آن را مختل کند که ممکن است بر فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف از جمله عملکرد سیستم ایمنی و تنظیم هورمون تأثیر منفی بگذارد. اختلال در الگوهای خواب با افزایش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها مرتبط است، اگرچه ارتباط مستقیم با سرطان رکتوم (روده بزرگ) به طور کامل شناخته نشده است.

