مدیران خودرو
ماچا در آستانه کمبود جهانی؛ چای ژاپنی زیر فشار شبکه‌های اجتماعی

ماچا در آستانه کمبود جهانی؛ چای ژاپنی زیر فشار شبکه‌های اجتماعی
موج جهانی علاقه به ماچا، که با ویدیوهای پرطرفدار در شبکه‌های اجتماعی به اوج رسیده، صنعت سنتی این چای ژاپنی را با بحران عرضه روبه‌رو کرده است.

تولید ماچای باکیفیت، فرآیندی کند و پرزحمت است که با آسیاب‌های سنگی سنتی انجام می‌شود و ظرفیت آن برای پاسخ به این تقاضای انفجاری طراحی نشده است. برندهای معتبر با افزایش فروش روبه‌رو شده‌اند و موجودی آن‌ها به‌سرعت تمام می‌شود.

از آنجا که بیشتر مزارع ماچا کوچک و خانوادگی هستند و کاشت بوته‌های جدید حداقل پنج سال زمان می‌برد، کارشناسان هشدار می‌دهند که این کمبود ادامه‌دار خواهد بود.

منبع زومیت
