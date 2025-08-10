ایلان ماسک به مایکروسافت هشدار داد

مدیرعامل مایکروسافت با انتشار پستی در ایکس از راه‌اندازی GPT-۵ از طریق پلتفرم‌های مایکروسافت ۳۶۵ کوپایلت، کوپایلت، گیت‌هاب کوپایلت و Azure AI Foundry خبر داد. در این پست از GPT-۵ به‌عنوان «توانمندترین مدل هوش مصنوعی OpenAI» به‌عنوان شریک مایکروسافت یاد شده است.

نکته قابل توجه پاسخ ایلان ماسک به این پست است که در آن نوشت: «OpenAI زنده‌زنده مایکروسافت را می‌بلعد.»

گفته‌های ماسک بی‌پاسخ نمانده و نادلا با رویکردی بسیار شوخ‌طبعانه به او گفت: «۵۰ سال است که مردم درحال تلاش هستند و این همان جذابیت ماجراست! هر روز چیز تازه‌ای یاد می‌گیری، نوآوری خلق می‌کنی، همکاری می‌کنی و رقابت می‌کنی. برای Grok ۴ روی Azure هیجان‌زده‌ام و منتظر Grok ۵ هستم!»

پاسخ مدیرعامل OpenAI به ایلان ماسک

مدیرعامل OpenAI، «سم آلتمن»، نیز در واکنش به ادعای ماسک، به شبکه CNBC پاسخ داد: «من خیلی به [ماسک] فکر نمی‌کنم. او تمام روز فقط [در ایکس] توییت می‌کند که OpenAI چقدر افتضاح است، مدل ما بد است، و اینکه [ما] شرکت خوبی نخواهیم شد.»

این اولین باری نیست که ایلان ماسک و سم آلتمن با یکدیگر به مشاجره می‌پردازند. آنها در سال ۲۰۱۵ اوپن‌ای‌آی را بنیان‌گذاری کردند و ماسک در سال ۲۰۱۸ پس از اختلاف در مورد مسیر مأموریت شرکت، آن را ترک کرد.

همچنین پیشنهاد ماسک برای خرید OpenAI به مبلغ ۹۷.۴ میلیارد دلار در اوایل امسال توسط آلتمن رد شد و مدیرعامل OpenAI در شبکه‌های اجتماعی به‌صورت طعنه‌آمیز نوشت: «نه ممنون، اما اگر می‌خواهی، ما می‌توانیم توییتر را به قیمت ۹.۷۴ میلیارد دلار بخریم.»

منبع دیجیاتو

