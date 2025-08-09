این قطره شما را از عینک مطالعه بینیاز میکند
سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به قطرههای چشمی پیشرفتهای تاییدیه اعطا کرده است که اختلال در نزدیکبینی را بدون نیاز به عینک، اصلاح میکنند.
اولین قطره چشمی مبتنی بر آسکلیدین برای بهبود نزدیکبینی در بزرگسالان مبتلا به پیرچشمی، که بیش از ۱۰۰ میلیون فرد بزرگسال را تنها در ایالات متحده تحت تاثیر قرار میدهد، توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) تاییدیه دریافت کرده و ظرف سه ماه آینده در دسترس خواهد بود.
این قطرهها که با نام ویز (VIZZ) از شرکت داروسازی لنز (LENZ) شناخته میشوند، یک محلول چشمی آسکلیدین هستند که به طور موثر پیرچشمی را در بزرگسالان درمان میکنند. این قطرهها که روزی یک بار مصرف میشوند، تا ۱۰ ساعت تاری دید نزدیکبینی را تسکین میدهند.
ایف شیملپنینک (Eef Schimmelpennink)، رئیس و مدیر اجرایی LENZ Therapeutics، میگوید: تاییدیه گرفتن ویز از سازمان غذا و دارو لحظهای تعیینکننده برای شرکت لنز است و نشان دهنده پیشرفتی متحولکننده در گزینههای درمانی موجود برای ۱۲۸ میلیون فرد بزرگسالی است که در ایالات متحده با تاری دید نزدیک زندگی میکنند. این نقطه عطف مهم نتیجه تعهد و همکاری فوقالعاده تیم لنز و شرکای ما، فداکاری محققان بالینی ما و مشارکت صدها شرکتکننده در آزمایشهای بالینی ما است.
ویز با استفاده از آسکلیدین، مردمک چشم را به آرامی کوچک میکند. این کار یک «اثر سوراخ سوزنی» مانند تنگ کردن لنز دوربین ایجاد میکند که به دید واضحتر اشیاء نزدیک کمک میکند. برخلاف قطرههای چشمی قدیمیتر، این قطره تأثیر قابل توجهی بر عضلات فوکوس چشم ندارد، بنابراین دید دور را تار نمیکند یا باعث اثر «بزرگنمایی» (معروف به تغییر نزدیکبینی) نمیشود.
در نهایت، این قطرهها تا ۱۰ ساعت، بدون نیاز به عینک و مهمتر از همه، بدون عوارض جانبی درمانهای قدیمی، بینایی برای خواندن نزدیک را بهبود میبخشند.
در سال ۲۰۲۱، اولین قطرهها برای درمان این بیماری با تحسین فراوان عرضه شدند، اما دلیلی وجود دارد که قطرههای ویز درجه یک در نظر گرفته میشوند. ویتی (پیلوکارپین هیدروکلراید ۱.۲۵٪) یک قطره چشم دوکاره است که میتواند بینایی نزدیک را بهبود بخشد، اما ممکن است به دلیل فعال شدن عضلات مژگانی، عوارض جانبی مانند سنگینی ابرو یا مشکلات نادر زجاجیه و شبکیه ایجاد کند. آسکلیدین، یک قطره چشم انتخابی مردمک، بدون تحریک قابل توجه عضله متمرکز کننده (مژگانی) و ایجاد اثر سوراخ سوزنی عمل میکند که بینایی نزدیک را بدون عوارض جانبی مشاهده شده در ویتی بهبود میبخشد.
مارک بلومنشتاین، محقق بالینی ویز، میگوید: این تأییدیه نشان دهنده یک تغییر الگوی مخرب در گزینههای درمانی برای میلیونها نفری است که از کاهش اجتنابناپذیر بینایی نزدیک خود که به دلیل افزایش سن ایجاد میشود، ناامید شده و با آن دست و پنجه نرم میکنند. من معتقدم که این یک راه حل مطلوب برای اپتومتریستها و چشم پزشکان خواهد بود که اکنون میتوانند یک درمان پیرچشمی بسیار مؤثر و پرطرفدار ارائه دهند که میتواند بلافاصله به استاندارد مراقبت تبدیل شود، با مشخصات محصولی که نیازهای بیماران ما را برآورده میکند.
تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) پس از سه مطالعه فاز دوم تصادفی، دوسوکور و کنترلشده با حضور صدها شرکتکننده حاصل شد. ویز به خوبی تحمل شد و هیچ عارضه جانبی جدی در بیش از ۳۰ هزار روز درمان در هر سه آزمایش مشاهده نشد.
متاسفانه پیرچشمی یک بیماری اجتنابناپذیر مرتبط با پیری است. تقریبا اکثر افراد بالای ۴۵ سال این کاهش بینایی نزدیک را تجربه میکنند که به تدریج بدتر میشود و معمولا نیاز به اصلاح با عینک یا لنزهای تماسی دارد. در حالی که پیرچشمی یک بیماری تدریجی است، میتواند به سرعت و بهطور غیرمنتظرهای پیشرفت کند و انجام کارهای روزمره مانند خواندن دستورالعملها یا برچسبهای مواد غذایی را که قبلا ساده بودند، دشوارتر کند.
این شرکت درمانی اعلام کرد که انتظار میرود ویز در سهماهه چهارم سال ۲۰۲۵ بهطور گسترده در دسترس قرار گیرد و آن را به اولین و تنها قطره چشمی مبتنی بر آسکلیدین مورد تایید سازمان غذا و دارو برای درمان پیرچشمی تبدیل کند.
تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) بر اساس دادههای آزمایشی ارائه شده توسط شرکت داروسازی است، بنابراین شایان ذکر است که گزارشهای منتشر شده توسط متخصصان هنوز منتشر نشدهاند. نشریات منتشر شده توسط متخصصان اغلب از تاییدیههای نظارتی پیروی میکنند.