مدیران خودرو
مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی امروز به اتمام می‌رسد

مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی امروز به اتمام می‌رسد
مدیر پروژه طرح واردات خودرو‌های وارداتی وزارت صمت گفت: امروز ۱۸ مردادماه آخرین مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی است.

مهدی ضیغمی مدیر پروژه طرح واردات خودروهای وارداتی وزارت صمت اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ هزار  نفر اقدام به ایجاد حساب‌های وکالتی کرده و ۱۶ مرداد ماه آخرین مهلت انجام حساب های وکالتی بوده و میزان استقبال از این طرح بسیار بالا بوده است.

وی ادامه داد: در این دوره حدود ۱۰ هزار خودروی وارداتی عرضه شده و زمان قرعه کشی در این دوره هم یکشنبه ۱۹ مرداد ماه خواهد بود‌.

او یادآور شد: بعد از اتمام قرعه کشی حساب ها باز و از بلوکه شدن خارج می شود.

ضیغمی توضیح داد: پنج شنبه ۱۶ مرداد ماه مهلت برای ثبت نام خودروهای وارداتی بوده که تا امروز ۱۸ مرداد ماه تمدید شده است.

