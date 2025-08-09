چرا ارتش آمریکا دو خودروی تسلا خرید؟

ایلان ماسک همیشه سایبرتراک تسلا را به‌عنوان یک خودروی «ضدگلوله» با بدنه و شیشه مقاوم معرفی کرده و آن را «یک خودروی زرهی از آینده» نامیده است. حالا نیروی هوایی آمریکا قصد دارد با خرید دو دستگاه سایبرتراک تسلا، از آنها در آزمایش‌های هدف‌گیری خود استفاده کند؛ تصمیمی که می‌تواند ادعای ماسک را به چالش بکشد.

طبق اسناد فاش‌شده توسط رسانه‌ای با نام The War Zone، خودروهای سایبرتراک برای «رویدادهای آزمایشی آموزش هدف‌گیری» در میدان آزمایش موشکی نیومکزیکو به کار گرفته خواهند شد. دلیل این انتخاب، نگرانی ارتش آمریکا از احتمال استفاده دشمنان از سایبرتراک در آینده و مقاومت این خودرو در برابر آسیب‌های معمول ناشی از ضربات شدید عنوان شده است.

بیانیه ارتش آمریکای درباره خودروهای تسلا سایبرتراک

در این اسناد آمده است:«در میدان عملیات، احتمال دارد نوع خودروهای مورد استفاده دشمن به سایبرتراک تسلا تغییر کند، زیرا مشخص شده که این خودروها در برخوردهای شدید، آسیب معمول را دریافت نمی‌کنند. آزمایش‌ها باید بازتاب‌دهنده شرایط واقعی باشند. هدف آموزش، آماده‌سازی نیروها برای عملیات با شبیه‌سازی دقیق‌ترین حالت ممکن از موقعیت‌های واقعی است.»

درخواست خرید خودروهای سایبرتراک تسلا به‌عنوان بخشی از سفارش 33 دستگاهی ثبت شده که شامل انواع خودروهای سواری، پیکاپ، شاسی‌بلند و کامیون‌های کوچک می‌شود. سایبرتراک تنها خودرویی است که به‌طور مشخص با نام برند در این اسناد ذکر شده که این موضوع حساسیت ارتش نسبت به آن را نشان می‌دهد. در این اسناد همچنین به «بدنه فولاد ضدزنگ» و «معماری برقی 48 ولتی» سایبرتراک اشاره شده است.

این گزارش درحالی اعلام شده که تب‌وتاب بازار نسبت به سایبرتراک کاهش یافته است. ماسک پیش‌بینی کرده بود سالانه بیش از «500 هزار دستگاه» از این خودروی تسلا به فروش برسد، اما فروش سال گذشته آن کمتر از «50 هزار دستگاه» بوده و بحران برند تسلا نیز این روند را تشدید کرده است.

البته اگر نیروی هوایی خرید خود را انجام دهد، حداقل دو دستگاه دیگر به آمار فروش اضافه خواهد شد؛ و شاید هم اگر خودروهای تسلا در آزمایش‌های آن موفق شوند، آینده‌ سایبرتراک به‌عنوان یک «هدف نظامی» ادامه پیدا کند.

