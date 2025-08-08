بی خوابی نوجوانان مساوی بیماری‌ قلبی

این بررسی نشان داد که کودکان و نوجوانانی که زمان بیشتری را صرف صفحات نمایش می‌کنند و خواب کمتری دارند، ممکن است در آینده در معرض خطرات بیشتری برای مشکلات قلبی و متابولیکی مانند فشار خون بالا، قند خون بالا، میزان بالای کلسترول و چربی اضافی شکم باشند.

این بررسی داده‌های مربوط به زمان استفاده از صفحه نمایش و ساعات خواب گزارش شده توسط خود یا والدین را برای بیش از ۱۰۰۰ کودک و نوجوان ساکن دانمارک جمع‌آوری کرد. زمان استفاده از صفحه نمایش شامل تماشای تلویزیون یا استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی بود. داده‌های سلامت قلبی-متابولیک، میزان کلسترول، میزان قند خون، اندازه دور کمر، فشار خون و مقاومت به انسولین را اندازه‌گیری کردند.

هر ساعت اضافی استفاده از صفحه نمایش با خطر بالاتر ابتلا به بیماری‌های قلبی-متابولیک برای کودکان و نوجوانان مرتبط بود. نوجوانانی که زمان بیشتری را صرف صفحه نمایش می‌کردند، به ویژه در معرض خطر بودند. علاوه بر این، این خطر برای کودکان و نوجوانانی که ساعات خواب کمتری گزارش می‌کردند، بیشتر بود.

دکتر آماندا مارما پراک، رئیس کمیته پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی قلب‌های جوان در انجمن قلب آمریکا و استادیار طب اطفال و پیشگیری در دانشکده پزشکی فاینبرگ دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو، در این باره می‌گوید:‌ «یافته‌های این بررسی شاهد دیگری در تایید این مورد است که زمان صرف شده برای تماشای صفحه نمایش در جوانی می‌تواند بر سلامت قلب و عروق تأثیر منفی بگذارد.»

بررسی‌های درازمدت قبلی، ارتباط بین بیماری‌های قلبی عروقی در بزرگسالی و زمان صرف شده بیشتر برای تماشای صفحه نمایش در نوجوانان را تأیید کرده‌اند. پراک خاطرنشان کرد: «اما این اولین تحقیقی است که به بررسی ارتباط بین خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و زمان صرف شده برای تماشای صفحه نمایش برای کودکان و نوجوانان پرداخته است.»

با این حال، این بدان معنا نیست که زمان صرف شده اضافی برای تماشای صفحه نمایش مستقیماً بر سلامت قلب و عروق تأثیر می‌گذارد.

پراک نوشت: «این فقط یک بررسی مشاهده‌ای است که همبستگی را نشان می‌داد، نه آزمایشی که رابطه سببی را ثابت کند.»

یکی دیگر از محدودیت‌های این مطالعه، عدم تمایز قائل شدن بین زمان استفاده از صفحه نمایش برای اهداف آموزشی در مقابل زمان غیرفعال‌تر استفاده از صفحه نمایش مانند گشت و گذار در رسانه‌های اجتماعی یا ارسال پیامک با دوستان بود.

پراک نوشت: «بررسی‌های دیگر نشان داده‌اند که زمان غیرفعال‌تر استفاده از صفحه نمایش - مانند تماشای تلویزیون برای نسل‌های قدیمی‌تر و گشت و گذار در رسانه‌های اجتماعی برای جوانان امروزی - احتمالاً زیانبارترین است. از سوی دیگر، استفاده فعال‌تر از صفحه نمایش - مانند جستجوی اطلاعات جدید، خلق چیزها (مانند ویدیو یا کتاب‌های مصور آنلاین) یا برقراری ارتباط (مانند FaceTime) با دوستان و خانواده - ممکن است تأثیر منفی بر سلامت قلب نداشته باشد.»

پراک خاطرنشان کرد جوانانی که زمان بیشتری را صرف تماشای صفحه نمایش خود می‌کنند، معمولاً سلامت قلب بدتری دارند.

او نوشت: «و ثانیاً، به نظر می‌رسد ترکیب زمان بیشتر تماشای صفحه نمایش به علاوه دیر خوابیدن و/یا نداشتن خواب کافی، برای سلامت قلب زیانبارتر است.»

پراک افزود که علاقمند است که پژوهش‌های بیشتری را برای درک تأثیر زمان تماشای صفحه نمایش بر سلامت قلب و عروق در درازمدت در جمعیت‌های متنوع‌تر ببیند.