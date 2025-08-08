بعد از گم شدن کارت بانکی باید چه کاری انجام دهیم؟

گم شدن کارت بانکی یکی از اتفاقات پراسترس و نگران‌کننده‌ای است که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید. در چنین شرایطی، اگر اقدام‌های درست و سریع انجام ندهید، احتمال سوءاستفاده از کارت بانکی و برداشت غیرمجاز یا فیشینگ از حساب بانکی‌تان وجود دارد. بنابراین دانستن مراحل درست و اقدامات ایمن بسیار اهمیت دارد.

چرا پیگیری سریع بعد از گم‌شدن کارت بانکی مهم است؟

کارت بانکی کلید دسترسی به حساب شماست. اگر این کارت به‌دست افراد نادرست بیفتد، امکان دارد از آن برای خرید، برداشت یا انتقال وجه استفاده کنند. حتی در صورتی که رمز کارت را نمی‌دانند، باز هم برخی سوءاستفاده‌ها مثل خرید اینترنتی ممکن است انجام شود. در بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین، تنها با داشتن شماره کارت، تاریخ انقضا و CVV۲ می‌توان خرید انجام داد. بنابراین، واکنش سریع و صحیح نسبت به گم شدن کارت بانکی می‌تواند جلوی ضررهای مالی جدی را بگیرد و حساب بانکی شما را از خطر محافظت کند.

ابزارها یا اطلاعات موردنیاز برای مسدود کردن کارت بانکی

برای پیگیری و مسدود کردن کارت بانکی، معمولاً به اطلاعات زیر نیاز دارید:

شماره کارت بانکی گمشده

شماره ملی دارنده کارت

رمز دوم یا کد شناسایی در سامانه‌های بانکی

اپلیکیشن یا شماره تماس بانک مربوطه

داشتن این اطلاعات کمک می‌کند سریع‌تر و بدون سردرگمی مراحل مسدودسازی را انجام دهید. همچنین پیشنهاد می‌شود شماره تماس بانک خود را همیشه در گوشی موبایل ذخیره داشته باشید. در برخی بانک‌ها با داشتن شماره حساب یا شماره شبا نیز می‌توان مراحل مسدودسازی را انجام داد.

مراحل پیگیری بعد از گم شدن کارت بانکی

۱. کارت را فوراً مسدود کنید

اولین و مهم‌ترین کار بعد از گم شدن کارت بانکی، مسدود کردن کارت است. این کار را می‌توانید از طریق یکی از روش‌های زیر انجام دهید:

تماس با مرکز تماس بانک (شماره‌اش روی وب‌سایت بانک یا رسیدهای بانکی هست)

استفاده از اپلیکیشن رسمی بانک

مراجعه به اینترنت بانک

ارسال کد USSD در صورت فعال بودن

در صورت تماس تلفنی، اپراتور بانک از شما اطلاعات هویتی درخواست می‌کند. در اپلیکیشن یا اینترنت بانک نیز معمولاً بخشی برای «مدیریت کارت‌ها» یا «مسدودسازی کارت» وجود دارد. این اقدام باید بدون تأخیر انجام شود.

در صورت استفاده از کد USSD، دقت کنید که از کد رسمی و متعلق به همان بانک استفاده می‌کنید و از وارد کردن اطلاعات شخصی در صفحات نامطمئن خودداری نمایید.

۲. به نزدیک‌ترین شعبه بانک مراجعه کنید

بعد از مسدودسازی، برای دریافت کارت جدید باید به یکی از شعب بانک مراجعه کنید. مدارک موردنیاز معمولاً شامل کارت ملی و پر کردن فرم درخواست کارت جدید است. برخی بانک‌ها امکان صدور کارت آنی دارند، اما در مواردی ممکن است لازم باشد چند روز منتظر بمانید تا کارت جدید صادر شود.

در صورتی که به‌صورت حضوری امکان مراجعه ندارید، برخی بانک‌ها خدمات ارسال کارت به آدرس منزل را نیز ارائه می‌دهند. در این صورت باید در اپلیکیشن یا اینترنت‌بانک درخواست صدور کارت مجدد را ثبت کنید.

۳. در صورت مشکوک بودن به سوءاستفاده، گزارش رسمی بدهید

اگر احساس می‌کنید کسی ممکن است از کارت شما سوءاستفاده کرده باشد (مثلاً پیامک برداشت دریافت کرده‌اید)، به‌سرعت به بانک اطلاع دهید و در صورت لزوم، گزارش پلیس را نیز ارائه کنید. برخی بانک‌ها برای پیگیری حقوقی یا بازگرداندن وجه، نیاز به گزارش رسمی دارند. تهیه این گزارش ممکن است در روند بررسی پرونده و استرداد مبالغ مؤثر باشد.

همچنین می‌توانید در سامانه پلیس فتا ثبت شکایت کنید تا در صورت لزوم بررسی‌های فنی بیشتری انجام شود.

۴. رمزهای خود را تغییر دهید

اگر از رمز کارت یا اطلاعات دیگر در سایت‌های مختلف استفاده می‌کردید، بهتر است برای امنیت بیشتر، رمزهای خود را تغییر دهید. این کار به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که از رمز یکسان برای کارت، ایمیل یا حساب‌های کاربری دیگر استفاده کرده باشید. امنیت دیجیتال شما نباید به خطر بیفتد.

در صورت امکان از رمزهای پیچیده و ترکیبی (حروف و اعداد) استفاده کنید و رمزهای تکراری را به هیچ‌وجه در چند حساب مختلف وارد نکنید.

اشتباهات رایج که باید از آن‌ها دوری کرد

تأخیر در مسدود کردن کارت بانکی؛ حتی چند دقیقه هم می‌تواند حیاتی باشد.

نادیده گرفتن پیامک‌های بانکی مشکوک

اعتماد به شماره‌های ناشناس برای مسدودسازی (همیشه از منابع رسمی استفاده کنید)

همچنین بعضی افراد به‌اشتباه تصور می‌کنند چون رمز کارت را فقط خودشان می‌دانند، امکان سوءاستفاده وجود ندارد. این تصور غلط است و در بسیاری از موارد بدون داشتن رمز هم برداشت غیرمجاز انجام شده است.

راه‌حل‌های جایگزین در صورت عدم دسترسی به اپلیکیشن یا اینترنت

اگر به اینترنت یا اپلیکیشن دسترسی ندارید:

فوراً با شماره تلفن پشتیبانی بانک تماس بگیرید.

از کد USSD بانک برای مسدودسازی کارت استفاده کنید.

به نزدیک‌ترین شعبه بانک مراجعه کنید.

کدهای USSD معمولاً با فرمت‌هایی مانند #کد* و از خطوط تلفن همراه قابل‌اجرا هستند. پیشنهاد می‌شود قبل از وقوع مشکل، کدهای بانکی مهم را یادداشت کنید یا در گوشی ذخیره داشته باشید.

در صورتی که به گوشی همراه هم دسترسی ندارید، سریعاً از دیگران کمک بگیرید تا با تلفن ثابت یا موبایل دیگری تماس بگیرید و کارت را مسدود کنید.

اگر مشکل حل نشد چه باید کرد؟

در صورتی که کارت مسدود نشود یا فردی از حساب شما برداشت کرده باشد:

گزارش کتبی به بانک ارائه دهید.

گزارش پلیس تهیه کنید و کد پیگیری دریافت کنید.

درخواست بررسی و پیگیری تراکنش‌ها را بدهید.

در برخی موارد بانک‌ها با بررسی دقیق تراکنش‌ها می‌توانند مسیر انتقال پول را پیگیری کنند. اما برای اثربخشی بیشتر، هرچه زودتر پیگیری رسمی انجام دهید.

همچنین می‌توانید از مشاوره حقوقی نیز استفاده کنید، به‌ویژه اگر مبلغ برداشت‌شده زیاد بوده و امکان برگشت آن دشوار باشد.

کارت بانکی‌تان را با خیال راحت جایگزین کنید!

با انجام سریع و دقیق این مراحل، می‌توانید از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کنید و خیلی زود کارت جدیدتان را دریافت نمایید. فراموش نکنید که همیشه اطلاعات کارت خود را محرمانه نگه دارید و در صورت هرگونه اتفاق مشکوک، بی‌درنگ اقدام کنید. همچنین بهتر است کارت بانکی خود را در کیف‌هایی نگهداری کنید که گم شدن آن‌ها کمتر محتمل باشد.

برای افزایش امنیت، بهتر است از خدمات پیامک بانکی برای اطلاع از تراکنش‌ها استفاده کنید و همواره حساب‌های خود را بررسی کنید.