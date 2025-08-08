اگر گوشی مدام در دست کودکتان هست، این خبر ناگوار را هم بخوانید!
نتایج یک تحقیق در دانمارک نشان داده که خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و متابولیک در کودکانی که زمان زیادی را صرف تماشای صفحه گوشی، تبلت یا تلویزیون میکنند، افزایش مییابد.
این پژوهش که روز چهارشنبه ۶ اوت منتشر شد، حاکی از آن است که گذراندن زمان زیاد مقابل صفحه نمایش از هر نوع (چه تبلت، چه تلفنهمراه یا تلویزیون) میتواند در کودکان خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و متابولیک را افزایش دهد.
در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده از این مطالعه در نشریه انجمن قلب آمریکا (Journal of the American Heart Association) آمده است: «کودکان و نوجوانانی که ساعتهای زیادی را صرف استفاده از صفحات و دستگاههای الکترونیکی میکنند، ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماریهای کاردیومتابولیک از جمله فشار خون بالا، کلسترول بالا و مقاومت به انسولین قرار داشته باشند.»
این وضعیت در ادامه میتواند احتمال بروز بیماریهای قلبی-عروقی یا دیابت را در آنها افزایش دهد.
کمخوابی، عامل تشدیدکننده خطر
پژوهشگران با استفاده از دادههای دو گروه سنی ۱۰ سال و ۱۸ سال بیش از هزار نفر که شامل اطلاعاتی درباره عادتهای استفاده از صفحه نمایش و الگوهای خواب آنها بود، رابطه میان زمان استفاده از صفحات نمایش و عوامل خطر کاردیومتابولیک را بررسی کردند.
تحلیلها نشان دادند که هر ساعت اضافه بر زمان استفاده از صفحه نمایش، خطر بیماری را افزایش میدهد و این افزایش در افراد ۱۸ ساله بیشتر از کودکان ۱۰ ساله است. علاوه بر این، کاهش مدت زمان خواب نیز این خطر را تشدید میکند.
دیوید هورنر، نویسنده اصلی این پژوهش و پژوهشگر در دانشگاه کپنهاگ میگوید: «یعنی کودکی که روزانه سه ساعت از صفحه نمایش استفاده میکند، بهطور میانگین با خطری حدود یکچهارم تا نیم انحراف معیار بالاتر از همسالانش مواجه است.»
او هشدار داد: «اگر این الگو را در مقیاس کل جمعیت کودکان در نظر بگیریم، شاهد افزایش معنادار در خطرات کاردیومتابولیک زودهنگام خواهیم بود که ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابد.»
هرچند که همه محققان بر تأثیرات منفی استفاده زیاد از صفحه نمایش در کودکان و نوجوانان توافق ندارند، اما اکثریت آنها معتقدند که افراد کمسنتر نسبت به بزرگسالان در برابر این خطرات آسیبپذیرتر هستند.