گوشی ارزان جدید شیائومی

در تصویر رسمی، پورت USB-C دیده می‌شود و پنل پشتی دستگاه میزبان ماژول دوربینی عمودی در سمت چپ است. روی این ماژول عبارت ۵۰MP AI CAM حک شده که نشان می‌دهد دوربین اصلی گوشی، حسگری ۵۰ مگاپیکسلی دارد.

پیش‌تر اعلام شده بود که پوکو M۷ پلاس به باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی از نوع سیلیکون-کربن مجهز است و در بازه‌ی قیمتی زیر ۱۵ هزار روپیه هند (حدود ۱۷۰ دلار) عرضه خواهد شد.

اگر شایعات اخیر درست باشد، گوشی جدید پوکو نسخه‌ی ری‌برندشده‌ی ردمی ۱۵ ۵G خواهد بود. در این صورت، شاهد استفاده از پردازنده‌ی Snapdragon ۶s Gen ۳، نمایشگر LCD با اندازه‌ی ۶٫۹ اینچ، وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز، به‌همراه چهار گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی خواهیم بود.

منبع زومیت

