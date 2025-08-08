خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گوشی ارزان جدید شیائومی

گوشی ارزان جدید شیائومی
کد خبر : 1671246
لینک کوتاه کپی شد.

گوشی پوکو M۷ پلاس قرار است روز ۱۳ آگوست (۲۲ مرداد) در هند رونمایی شود. تصویری جدید از این گوشی منتشر شده که طراحی‌اش را به‌خوبی به‌نمایش می‌گذارد.

در تصویر رسمی، پورت USB-C دیده می‌شود و پنل پشتی دستگاه میزبان ماژول دوربینی عمودی در سمت چپ است. روی این ماژول عبارت ۵۰MP AI CAM حک شده که نشان می‌دهد دوربین اصلی گوشی، حسگری ۵۰ مگاپیکسلی دارد.

پیش‌تر اعلام شده بود که پوکو M۷ پلاس به باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی از نوع سیلیکون-کربن مجهز است و در بازه‌ی قیمتی زیر ۱۵ هزار روپیه هند (حدود ۱۷۰ دلار) عرضه خواهد شد.

اگر شایعات اخیر درست باشد، گوشی جدید پوکو نسخه‌ی ری‌برندشده‌ی ردمی ۱۵ ۵G خواهد بود. در این صورت، شاهد استفاده از پردازنده‌ی Snapdragon ۶s Gen ۳، نمایشگر LCD با اندازه‌ی ۶٫۹ اینچ، وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز، به‌همراه چهار گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی خواهیم بود.

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور