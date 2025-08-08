فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«استریلتسوف» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«شنود» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«تاریکی» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت
«خاکستر سبز» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«کوهستان مه آلود» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«تلقین» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«نبرد خرگوشی ۱» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«خبر داغ» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«هفت سنگ» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«اشک هور» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق
«به قدر کافی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«باشگاه آناک ریما» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«فرشته های معمولی» ساعت ۱۸:۱۰ از شبکه دو
«دنیای ژوراسیک ۲» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«میراث پدری» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«آبادان یازده ۶۰» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو
«مجرم» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه