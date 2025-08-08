خبرگزاری کار ایران
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون
«استریلتسوف» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«شنود» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«تاریکی» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«خاکستر سبز» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش

«کوهستان مه آلود» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«تلقین» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«نبرد خرگوشی ۱» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«خبر داغ» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«هفت سنگ» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«اشک هور» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق

«به قدر کافی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«باشگاه آناک ریما» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«فرشته های معمولی» ساعت ۱۸:۱۰ از شبکه دو

«دنیای ژوراسیک ۲» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«میراث پدری» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«آبادان یازده ۶۰» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو

«مجرم» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

