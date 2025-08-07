داغی و سوزش کف پا نشانه چیست؟/ با بهترین تسکین‌ دهنده کف پای داغ آشنا شوید

دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک متخصص طب سنتی می‌گوید: در مرحله شروع داغی کف پا اگر خیلی شدید باشد باید به پزشک مراجعه شود. معمولاً یک‌سری بیماری‌ها باعث ایجاد این مشکل می‌شود. دیابت، کم‌کاری تیروئید، کم‌خونی و کمبود یک‌سری از ویتامین‌ها و برخی از بیماری‌ها سبب بروز این شرایط می‌شود. حتی ممکن است یک‌سری از مشکلات عصبی عامل ایجاد این عارضه باشد که در این حالت باید بافت پا از نظر لاغری و حرکت بررسی شود.

قرار دادن کف پای داغ در آب‌نمک ولرم

به‌طور کلی در مواردی که علتی برای داغی پا پیدا می‌شود یا علت خاصی پیدا نمی‌شود، یک راهکار مفید برای التیام این مشکل، گذاشتن پا در محلول آب ولرم و نمک، ترجیحاً پودر سنگ‌نمک است. به ازای هر یک لیوان آب، یک قاشق غذاخوری پودر سنگ‌نمک استفاده کنید. دمای آب طوری باشد که نه خیلی داغ و نه خیلی سرد باشد. حالت نشسته معمولی داشته باشید و به مدت ۱۵ دقیقه پاها را داخل این محلول قرار دهید. می‌توانید قبل از خواب یا غروب این اقدام را انجام دهید و بعد از آن پاها را خشک کنید و برای محافظت از منافذ پوست پا که باز شده است، یک جوراب نازک نخی بپوشید. نکته مهم و طلایی این است که وقتی احساس داغی پا دارید اقدام به سرد کردن پاها نکنید. ممکن است این اقدام در لحظه باعث تسکین موقت داغی پاها شود، اما در ادامه با آسیبی که به اعصاب و عروق وارد می‌شود، در شب‌های بعدی مشکل بیشتر خواهد شد.

داغی کف پا ناشی از تغییرات هورمونی پیش از قاعدگی

مسعود فیروزکوهی، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی می‌گوید: داغ شدن کف پا، به‌خصوص به‌صورت موضعی ممکن است نشانه چند حالت مختلف باشد، اما اگر این حالت در روزهای نزدیک به شروع قاعدگی ایجاد و پس از شروع عادت ماهیانه بهتر شود، احتمال ارتباط آن با تغییرات هورمونی مثل سندرم پیش از قاعدگی یا همان PMS زیاد است. در دوره پیش از قاعدگی، به‌ویژه در زنان حساس به نوسانات هورمونی، احساس گرما یا داغی در اندام‌ها به‌خصوص در دست و پا مشاهده می‌شود. در واقع داغ شدن کف پا می‌تواند بخشی از علائم PMS باشد، مخصوصاً اگر هر ماه در همان زمان رخ دهد و بعد از شروع خون‌ریزی کاهش یابد. همچنین در این دوران اختلال در خواب یا افزایش حساسیت عصبی و تحریک‌پذیری شدت می‌گیرد. البته پوشیدن کفش نامناسب یا حتی کمبود برخی مواد مغذی مانند منیزیم، آهن یا ویتامین‌های B۱، B۶ و B۱۲ با علائمی مثل داغی یا سوزش موضعی کف پا، گزگز و بی‌حسی همراه است. واریس‌های پنهان یا اختلال جریان خون در برخی خانم‌ها، به‌ویژه حوالی دوران قاعدگی یا در هوای گرم سبب بروز اختلال داغی، سنگینی و گاهی گزگز کف پا می‌شود.

اگر این حالت فقط در دوره قاعدگی اتفاق می‌افتد، می‌توانید آن را بخشی از سندرم پیش از قاعدگی در نظر بگیرید. اما اگر در سایر زمان‌ها هم احساس می‌شود یا شدت می‌گیرد، بهتر است آزمایش B۱۲ و آهن (فریتین) انجام دهید. همچنین کفش و نحوه نشستن یا ایستادن و فشار روی اعصاب پا را مورد بررسی قرار دهید. پیشنهادهای تسکینی در طب رایج، کمپرس سرد ملایم روی کف پا، بالا گذاشتن پا هنگام نشستن، کاهش مصرف نمک و کافئین و مصرف منیزیم با نظر پزشک در روزهای پیش از قاعدگی است. اگر علائم پایدار بودند یک معاینه نوروپاتی توسط پزشک توصیه می‌شود.

