نسخه جدید ال۹۰ که خیلی محبوب خواهد شد/عکس
آنوو ال۹۰ دومین خودروی برند زیرمجموعه نیو (Nio) به نام آنوو است. این خودرو پس از مدل متوسط ال۶۰ وارد بازار شده است. برخلاف ال۶۰ که اندازه متوسطی دارد، ال۹۰ یک شاسیبلند بزرگ با سه ردیف صندلی است که مناسب خانوادههای پرجمعیت طراحی شده است. این خودرو از تکنولوژی پیشرفته مدل لوکس نیو ET۹ بهره میبرد و در سال ۲۰۲۵ با قیمت پایه حدود ۲۵ هزار دلار عرضه شده است.
طراحی ساده و کاربردی
به گزارش ایران، ال90 بر پایه فناوری برق با ولتاژ بالا ساخته شده و موتور عقب آن همان موتوری است که در نیو ET9 استفاده شده است. این موضوع باعث شتابگیری خوب خودرو شده است. هرچند امکان تعویض باتریها وجود دارد، اما این خودرو بیشتر برای راحتی سواری و مصرف بهینه طراحی شده تا رانندگی تند و تیز. طراحی ظاهری ساده و جادار است؛ سقف خودرو در بخش عقب صاف است تا فضای بیشتری برای سر سرنشینان ردیف سوم و صندوق بار فراهم شود. چراغهای LED و رینگهای بزرگ ۲۱ اینچی هم به زیبایی خودرو کمک کردهاند.
فضای داخلی جادار با امکانات رفاهی کامل
ال90 بسیار جادار است و از مواد باکیفیت مثل چرم نرم استفاده شده است. صندلیهای جلو قابلیت تنظیم با دکمه را دارند و صندلیهای ردیف دوم بسیار راحت و با پشتیهای بزرگ طراحی شدهاند. ردیف سوم هم فضای کافی برای نشستن دارد و پشتی صندلیها قابل تنظیم است. سیستم صوتی پیشرفته با بلندگوهای زیاد، صدای باکیفیتی ارائه میدهد. یک یخچال کوچک هم داخل خودرو تعبیه شده که حتی وقتی ماشین قفل است، کار میکند.
رانندگی راحت و کم صدا
این خودرو صفحه نمایش بزرگی روی داشبورد دارد که همه چیز را به راحتی نشان میدهد و سیستم هوشمند آن خیلی سریع و پیشرفته است. این سیستم کمک میکند تا رانندگی راحتتر و امنتر شود. تجربه رانندگی سیستم تعلیق هوا کمک میکند که خودرو روی جادههای ناهموار خیلی نرم حرکت کند. حتی وقتی جاده پر از دستانداز است، سواری راحتی را احساس میکنید. در پیچها خودرو نسبتاً ثابت میماند ولی کمی تکان طبیعی است چون خودرو بزرگ است. ال90 برخلاف بعضی SUVهای بزرگ، مثل یک قایق روی جاده تکان نمیخورد و کنترل آن خوب است. سرعت گرفتن خودرو مناسب است اما خیلی تند و تیز نیست، بیشتر روی آرامش و راحتی تمرکز دارد. عایقبندی خوب داخل کابین باعث شده صداهای بیرون کم شنیده شود.
آنوو ال۹۰ یک خودروی بزرگ و برقی مناسب خانواده است که راحتی زیاد، برد خوب و امکانات کامل را با قیمتی مناسب ارائه میدهد. فضای کافی برای همه سرنشینان دارد و شارژ سریع آن باعث میشود در مدت کوتاه دوباره آماده حرکت شود.