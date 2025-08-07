خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این ۳ گوشی سامسونگ دیگر آپدیت نمی‌شوند

این ۳ گوشی سامسونگ دیگر آپدیت نمی‌شوند
کد خبر : 1670971
لینک کوتاه کپی شد.

سامسونگ سه گوشی میان‌رده‌ی محبوب خود را از لیست دستگاه‌های پشتیبانی‌شده خارج کرد و دیگر آپدیتی برای این دستگاه‌ها منتشر نخواهد شد.

سامسونگ در ارائه‌ی پشتیبانی نرم‌افزاری برای ده‌ها دستگاه در خطوط تولید مختلف خود شناخته شده است. همان‌طور که سم‌موبایل اشاره می‌کند، با گذشت زمان برخی دستگاه‌های این شرکت از برنامه‌های به‌روزرسانی ماهانه و سه‌ماهه به برنامه‌های ۶ماهه منتقل می‌شوند که در حقیقت نشانه‌ای از این است که پشتیبانی نرم‌افزاری به‌زودی پایان می‌یابد.

در ماه‌های اخیر، سه گوشی محبوب میان‌رده‌ی سامسونگ گلکسی A22، گلکسی M32 و گلکسی F22 به لیست آپدیت ۶ماهه منتقل شده‌اند و اکنون سامسونگ با انتشار به‌روزرسانی جدید تأیید کرده است که دیگر پشتیبانی نرم‌افزاری برای این دستگاه‌ها ارائه نخواهد شد.

اگر یکی از دستگاه‌های گلکسی F22، گلکسی A22 یا گلکسی M32 را دارید، دیگر هیچ به‌روزرسانی، ارتقاء سیستم‌عامل اندروید یا پشتیبانی امنیتی از طرف سامسونگ دریافت نخواهید کرد.

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور