این ۳ گوشی سامسونگ دیگر آپدیت نمیشوند
سامسونگ سه گوشی میانردهی محبوب خود را از لیست دستگاههای پشتیبانیشده خارج کرد و دیگر آپدیتی برای این دستگاهها منتشر نخواهد شد.
سامسونگ در ارائهی پشتیبانی نرمافزاری برای دهها دستگاه در خطوط تولید مختلف خود شناخته شده است. همانطور که سمموبایل اشاره میکند، با گذشت زمان برخی دستگاههای این شرکت از برنامههای بهروزرسانی ماهانه و سهماهه به برنامههای ۶ماهه منتقل میشوند که در حقیقت نشانهای از این است که پشتیبانی نرمافزاری بهزودی پایان مییابد.
در ماههای اخیر، سه گوشی محبوب میانردهی سامسونگ گلکسی A22، گلکسی M32 و گلکسی F22 به لیست آپدیت ۶ماهه منتقل شدهاند و اکنون سامسونگ با انتشار بهروزرسانی جدید تأیید کرده است که دیگر پشتیبانی نرمافزاری برای این دستگاهها ارائه نخواهد شد.
اگر یکی از دستگاههای گلکسی F22، گلکسی A22 یا گلکسی M32 را دارید، دیگر هیچ بهروزرسانی، ارتقاء سیستمعامل اندروید یا پشتیبانی امنیتی از طرف سامسونگ دریافت نخواهید کرد.