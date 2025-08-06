اگر تمام دنیای مرسدس AMG را بگردید، باز هم خودرویی مانند این را پیدا نمی‌کنید! این مرسدس بنز E۵۵ AMG مدل ۱۹۹۹، با کارکرد تنها ۱,۶۲۸ کیلومتر (۱,۰۱۲ مایل)، داستانی دارد که به حتی عجیب‌تر از عددی است که روی کیلومترشمار آن است. این مرسدس بنز پس از سال‌ها پنهان شدن در زیرزمین یک خانه در ویرجینیای غربی و سپس رها شدن در بیرون یک نمایندگی، سرانجام با لاستیک‌ها، کفپوش‌های اصلی و ظاهری بسیار تمیز دوباره ظاهر شده و اکنون راهی حراجی در هفته خودروی مونتری (Monterey Car Week) می‌شود.

قدرت خفته در یک سدان کلاسیک

مرسدس E۵۵ AMG W۲۱۰ یک موتور ۵٫۴ لیتری V۸ تنفس طبیعی داشت که ۳۴۹ اسب بخار قدرت و ۵۳۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کرد و خودرو را در ۴٫۹ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می‌رساند. شاید امروز این ارقام هیجان‌انگیز به نظر نرسند، اما در اواخر دهه ۹۰، این خودرو در کنار بهترین سدان‌های اسپرت جهان قرار داشت. کمک‌فنرهای بیلشتین (Bilstein)، فنرهای سفت‌تر و میله‌های تعادل بزرگ‌تر به آن کمک می‌کردند تا در پیچ‌ها به خوبی عمل کند، در حالی که ترمزهای بزرگ و رینگ‌های ۱۸ اینچی Monoblocks آن را تحت کنترل نگه می‌داشتند.

این خودرو که در سال ۱۹۹۹ به صورت نو تحویل داده شده و مالک به ندرت با آن رانندگی کرده بود، برای تقریباً ۲۰ سال در یک زیرزمین به صورت دست‌نخورده و فراموش شده حضور داشت. وقتی سرانجام در سال ۲۰۱۸ بیرون کشیده شد و برای تعویض باتری و تمیزکاری به یک نمایندگی آورده شد، یک صدای جزئی در داخل کابین باعث شد مالک آن را دوباره به نمایندگی برگرداند و دیگر هرگز برای آن بازنگردد. خودرو شش سال بعد را در زیر آفتاب و در پارکینگ نمایندگی گذراند.

کپسول زمان که از عوامل محیطی جان سالم به در برد

وقتی این E۵۵ پیدا شد، بیشتر شبیه یک شبح از گذشته AMG به نظر می‌رسید تا یک ماشین با کیفیت نمایشگاهی. کپک، پنل‌های داخلی آویزان و خرابی‌هایی در داخل، داستان خودرویی را روایت می‌کرد که دو بار رها شده، اما زیرسازی آن سالم بود.

با وجود همه این‌ها، رنگ نقره‌ای متالیک (Brilliant Silver Metallic) همچنان می‌درخشد و فضای داخلی چرمی مشکی آن به خوبی بازسازی شده است. همه چیز از برچسب قیمت گرفته تا کفپوش‌های AMG، به همراه تمام دفترچه‌ها و راهنماهای کارخانه، هنوز در آن موجود است. این سطح از نگهداری برای هر خودرویی نادر است، چه رسد به یک AMG دست‌ساز با چنین تاریخچه فراموش شده‌ای.

از غبار زیرزمین تا کانون توجه حراجی

اکنون، این AMG با کارکرد بسیار کم، سرانجام توجهی را که شایسته آن است، دریافت می‌کند. Broad Arrow Auctions آن را برای فروش به حراج می‌گذارد و هر کسی که آن را بخرد، اساساً بهترین W۲۱۰ E۵۵ نگهداری شده‌ را می‌خرد.

در حالی که نسخه آ اِم گِ W۲۱۰ هنوز به اوج قیمت خود نرسیده، اما این خودرو آنقدر کمیاب و خاص است که می‌تواند بازار را تکان دهد. Broad Arrow حدس می‌زند که این خودرو می‌تواند در ۱۳ آگوست، با قیمت ۷۵ تا ۱۰۰ هزار دلاری به فروش برسد.

