ترس بزرگ کریستیانو رونالدو از اینترنت!

سدریک سوارس، مدافع پرتغالی و هم‌تیمی سابق کریستیانو رونالدو در تیم ملی پرتغال، در گفت‌وگویی با شبکه ESPN برزیل، از عادت‌های خاص فوق‌ستاره فوتبال جهان برای حفظ آمادگی بدنی پرده برداشت. یکی از این عادت‌ها، کنار گذاشتن کامل تلفن همراه در زمان خواب بوده است.

سدریک که سابقه ۲۵ بازی ملی در کنار رونالدو را دارد، در این مصاحبه گفت:

«رونالدو در ساعات مشخصی از گوشی تلفن همراه استفاده نمی‌کرد. معتقد بود که این کار روی کیفیت خوابش تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، گوشی را بیرون از اتاق خواب می‌گذاشت. او حتی از فناوری 5G می‌ترسید و به من می‌گفت: سدریک، نباید از 5G استفاده کنی، چون روی خوابت تأثیر منفی دارد.»

وی افزود:

«آن زمان، فناوری 5G تازه عرضه شده بود. نمی‌دانم هنوز هم همین عادت را دارد یا نه، اما همیشه سیگنال موبایلش را قطع می‌کرد یا آن را از اتاقش خارج می‌کرد تا بتواند خواب کافی و باکیفیتی داشته باشد.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در دوران شیوع ویروس کرونا، شایعات نادرستی درباره تأثیر منفی شبکه 5G بر سلامت عمومی و حتی ارتباط آن با انتشار ویروس کووید-۱۹ در فضای مجازی منتشر شده بود؛ شایعاتی که از سوی کارشناسان بی‌اساس اعلام شدند.

