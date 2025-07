صاحبان گربه‌ها به‌خوبی می‌دانند که این حیوانات دوست‌داشتنی گاهی رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهند؛ از لیس زدن کیسه‌های پلاستیکی گرفته تا شروع به دویدن‌های بی‌دلیل. حالا برخی از علاقه‌مندان گربه به یک وسواس عجیب دیگر در این حیوانات اشاره کرده‌اند: علاقه شدید به بتن. حتی بعضی از صاحبان گربه‌ها گزارش داده‌اند که برای خوشحال کردن حیوان خانگی‌شان، سنگفرش‌های بتنی را از فروشگاه به خانه آورده‌اند. اما دلیل این علاقه عجیب گربه‌ها به بتن چیست؟

با اینکه تاکنون هیچ پژوهش علمی مستقیمی درباره رابطه گربه‌ها و بتن انجام نشده، اما یکی از متخصصان در این زمینه، چند فرضیه جالب ارائه داده است. جاناتان لوسوس، استاد زیست‌شناسی در دانشگاه واشینگتن در سنت‌لوئیس و نویسنده کتاب The Cat’s Meow: How Cats Evolved from the Savanna to Your Sofa (انتشارات وایکینگ، ۲۰۲۳) معتقد است که کنجکاوی ذاتی گربه‌ها و احتمالاً بافت و شکل بتن می‌تواند این علاقه را توضیح دهد.

لوسوس اینطور توضیح می‌دهد که گربه‌ها احتمالاً از تماس با سطح زبر بتن لذت می‌برند. به گفته او، این بافت خشن به گربه‌ها کمک می‌کند تا خود را بخارانند و تمیز کنند، مخصوصاً نقاطی از بدن‌شان که به‌طور معمول دسترسی به آن‌ها دشوار است. بتن می‌تواند جایگاهی مناسب برای علامت‌گذاری قلمرو توسط گربه‌ها باشد. گربه‌ها دارای غددی در نواحی مختلف بدن و صورت‌شان هستند که با مالیدن آن‌ها به اشیاء مختلف، فرومون‌هایی آزاد می‌کنند؛ این مواد شیمیایی به منظور مشخص کردن قلمرو و ارسال سیگنال‌های اجتماعی به سایر گربه‌ها کاربرد دارند.

علاوه بر این، لوسوس احتمال می‌دهد که گربه‌هایی که در ویدیوهای وایرال شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شوند، شاید نه به‌خاطر جنس بتن، بلکه به‌دلیل حس کنجکاوی ذاتی‌شان به سمت این سنگفرش‌ها جذب شده‌اند. او در این‌باره می‌گوید:« فکر می‌کنم اگر هر شیء جدیدی را وارد خانه گربه کنید، دست‌کم واکنش کنجکاوانه‌ای از آن نشان می‌دهد». لوسوس ادامه می‌دهد که برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، لازم است آزمایشی طراحی شود. برای آن‌که مشخص شود گربه‌ها به‌طور خاص به جنس بتن علاقه دارند یا صرفاً جذب اشیاء جدید و خاص می‌شوند، لوسوس پیشنهاد می‌کند که یک شیء پلاستیکی صاف اما به شکل بلوک بتنی در اختیار گربه‌ها قرار داده شود، یا حتی یک تخت خواب نرم گربه‌ در همان شکل مستطیلی. با مشاهده واکنش گربه‌ها به این اشیاء می‌توان فهمید که آیا ماده تشکیل‌دهنده اهمیت دارد یا فقط شکل آن.

لوسوس همچنین این نکته را مطرح می‌کند که شاید شکل مستطیلی سنگفرش‌های بتنی در جذب گربه‌ها مؤثر باشد. او می‌گوید: «این مسئله من را به یاد پدیده‌ای انداخت که چند سال پیش در فضای مجازی باب شده بود: گذاشتن نوار چسب روی زمین به شکل مربع یا مستطیل، که گربه‌ها خودبه‌خود درون آن می‌نشستند». او این رفتار را مرتبط با علاقه‌ گربه‌ها به بودن درون جعبه‌ها می‌داند. گربه‌ها عاشق جعبه‌ها هستند، چرا که این فضاهای محصور حس امنیت و آرامش به آن‌ها می‌دهد. اما این علاقه فقط محدود به جعبه‌های سه‌بعدی نیست؛ آن‌ها حتی شکل‌های دوبعدی مربع و مستطیل را نیز دوست دارند.

در واقع، یک پژوهش در سال ۲۰۲۱ نشان داد که گربه‌ها حتی به یک توهم بصری از مربع نیز واکنش نشان می‌دهند و درون آن می‌نشینند؛ این نشان می‌دهد که گربه‌ها تا چه اندازه از قرار گرفتن در فضاهای مستطیلی و محصور لذت می‌برند. لوسوس می‌گوید کاشی‌های بتنی هم عمدتاً به شکل مستطیل هستند و شاید همین ویژگی موجب برانگیختن این غریزه در گربه‌ها می‌شود. برای آزمایش اینکه آیا شکل بلوک‌ها عامل اصلی جذب گربه‌هاست، لوسوس پیشنهاد می‌دهد که اشیائی از جنس بتن اما در اشکال مختلف در اختیار گربه‌ها قرار گیرد و مشاهده شود کدام‌یک برای آن‌ها جذاب‌تر است. چراکه این پدیده جذاب، واقعاً سزاوار انجام تحقیقات علمی دقیق است!

منبع خبر آنلاین

