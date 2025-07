مایکل مدسن، بازیگر فیلم های کوئنتین تارانتینو درگذشت

مایکل مدسن، بازیگر سرشناس آمریکایی که به‌خاطر نقش‌آفرینی در فیلم‌های ماندگاری همچون Reservoir Dogs و Kill Bill به شهرت رسید، در سن ۶۷ سالگی درگذشت. نماینده‌ی او ضمن تأیید خبر به ورایتی اعلام کرد که مدسن صبح روز پنج‌شنبه، ۱۲ تیر در خانه‌اش در مالیبو بی‌هوش پیدا شد و علت مرگ احتمالا ایست قلبی بوده است. در بیانیه‌ای مشترک از سوی سوزان فریس و ران اسمیت، مدیران برنامه‌‌های او و همچنین لیز رودریگز، روابط‌عمومی‌اش آمده است:

«در دو سال اخیر، مایکل مدسن مشغول ایفای نقش در پروژه‌های مستقل قابل‌توجهی بود؛ از جمله فیلم‌های در دست ساخت Resurrection Road، Concessions و Cookbook for Southern Housewives. او با اشتیاق فراوان منتظر ورود به فصل تازه‌ای از زندگی حرفه‌ای‌اش بود. همچنین کتاب جدیدش با نام Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems نیز مراحل پایانی ویرایش را طی می‌کرد. مایکل یکی از چهره‌های نمادین هالیوود بود که جای خالی‌اش برای بسیاری حس خواهد شد.»

مدسن برای بازی در نقش ماندگار آقای بلوند در فیلم جنایی Reservoir Dogs محصول ۱۹۹۲ شناخته می‌شود؛ اثری که در آن کنار بازیگرانی همچون هاروی کایتل، تیم راث، استیو بوشمی و خود تارانتینو جلوی دوربین رفت. در یکی از صحنه‌های به‌یادماندنی فیلم، شخصیت او در حالی‌که با آهنگ in the Middle With You می‌رقصد، گوش یک مأمور پلیس را می‌برد.

او همکاری‌اش با تارانتینو را در فیلم‌های فیلم‌های Kill Bill: Volume 1 و 2، فیلم The Hateful Eight و فیلم Once Upon a Time in Hollywood ادامه داد. در کارنامه‌ی هنری مدسن بیش از ۳۰۰ اثر از جمله Donnie Brasco، Thelma & Louise، Sin City، The Doors، Species، Mulholland Falls و Once Upon a Time in Mexico دیده می‌شود.

مدسن فعالیت هنری خود را از تئاتر استپن‌وولف در شیکاگو آغاز کرد و سپس در فیلم War Games محصول ۱۳۶۲ به سینما راه یافت. در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی در آثاری چون Racing With the Moon، The Natural و Kill Me Again نقش‌آفرینی کرد. مایکل مدسن همچنین سابقه حضور در بازی‌های بازی GTA 3، بازی True Crime: Streets of LA، بازی Driver 3، بازی Dishonored، بازی Dishonored 2، بازی Dishonored: Death of the Outsider، بازی The Walking Dead: Season Two و بازی Crime Boss: Rockay City را نیز در کارنامه خود دارد.

در دو دهه‌ی اخیر، او علاوه‌بر همکاری با تارانتینو، در ده‌ها فیلم کم‌هزینه نیز ظاهر شد. مایکل مدسن در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۷ در شیکاگو به دنیا آمد. مادرش ایلین فیلم‌ساز و نویسنده بود و پدرش کالوین مدسن آتش‌نشان. خواهر او، ویرجینیا مدسن، بازیگری نام‌آشنا است که سابقه‌ی نامزدی اسکار را نیز در کارنامه دارد.

مدسن جدا از بازیگری، شاعر هم بود. او چندین مجموعه شعر منتشر کرده بود؛ از جمله Burning in Paradise، Expecting Rain و Tears For My Father که قرار بود به‌زودی منتشر شود. در سال ۲۰۲۴، مدسن به اتهام درگیری فیزیکی با همسر سابقش دی‌آنا دستگیر شد. پسر آن‌ها، هادسون، در سال ۲۰۲۲ با خودکشی جان خود را از دست داد. مایکل مدسن پنج فرزند دیگر نیز دارد.

منبع ورایتی

