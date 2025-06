۲۷ ژوئن روز ترانه تولدت مبارک است

تاریخچه ترانه "Happy Birthday to You"

ملودی اصلی ترانه "Happy Birthday to You" در واقع از یک آهنگ قدیمی‌تر با نام "Good Morning to All" (صبح همگی بخیر) گرفته شده است. این آهنگ در سال ۱۸۹۳ توسط دو خواهر آمریکایی به نام‌های پتی هیل و میلدرد جی. هیل ساخته شد. پتی یک معلم مهدکودک بود و میلدرد یک آهنگساز و پیانیست. آن‌ها این آهنگ را برای خوشامدگویی به دانش‌آموزانشان در ابتدای روز مدرسه نوشتند.

با گذشت زمان، مردم شروع به تغییر متن این آهنگ به "Happy Birthday to You" کردند و به تدریج این نسخه جدید محبوبیت زیادی پیدا کرد. در ابتدا، این ترانه بدون هیچ گونه حق کپی‌رایتی منتشر می‌شد، اما در سال ۱۹۳۵، شرکت سامی حق کپی‌رایت آن را به ثبت رساند. پس از سال‌ها کشمکش قانونی، در سال ۲۰۱۵، دادگاه فدرال آمریکا اعلام کرد که این ترانه فاقد حق کپی‌رایت معتبر است و از آن زمان به بعد، استفاده از آن برای عموم آزاد شد.

ترانه "تولدت مبارک" در ایران

در ایران، ترانه "تولدت مبارک" که همه ما با آن آشنا هستیم، دارای تاریخچه‌ای جالب و منحصر به فرد است. این آهنگ در سال ۱۳۴۹ و به سفارش کارخانه پیکان ساخته شد. انوشیروان روحانی، آهنگساز برجسته ایرانی، ملودی این ترانه را ساخت و پرویز خطیبی و نوذر پرنگ نیز شعر آن را سرودند.

این ترانه در ابتدا برای یک فیلم تبلیغاتی به مناسبت چهارمین سالگرد تولید خودرو پیکان ساخته شد. محبوبیت آن به قدری زیاد شد که به سرعت به آهنگ رسمی تولد در ایران تبدیل گشت.

