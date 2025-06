خانه



سایر رسانه‌ها ۱۶ / ۰۳ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۷:۰۵

۶ ژوئن روز جهانی غارها و جهان زیرزمینی است

۶ ژوئن در برخی کشورها، به ویژه در ایالات متحده، به عنوان روز ملی غارها و کارست (National Caves and Karst Day) و توسط انجمن بین‌المللی غارهای نمایشی (ISCA) و دیگر سازمان‌های مرتبط، به عنوان روز جهانی غارها و جهان زیرزمینی (International Day of Caves and the Subterranean World) گرامی داشته می‌شود. این روز، که از سال ۲۰۱۷ به طور رسمی آغاز شد، با هدف افزایش آگاهی در مورد اهمیت و شگفتی‌های جهان زیرزمینی، یعنی غارها، کارست‌ها (مناطق سنگ آهکی که با حفره‌ها و رودخانه‌های زیرزمینی مشخص می‌شوند) و دیگر سازه‌های زیرزمینی طبیعی و ساخته دست بشر، تعیین شده است.