سایر رسانه‌ها ۰۴ / ۰۳ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۴:۱۶

۲۵ مه روز جهانی حوله است

هر ساله در تاریخ ۲۵ مه، جهان روزی غیرمعمول و در عین حال الهام‌بخش را جشن می‌گیرد: "روز جهانی حوله" (Towel Day). این روز، برخلاف بسیاری از مناسبت‌های جهانی که ریشه‌های تاریخی یا اجتماعی عمیقی دارند، ادای احترامی است به یکی از خلاق‌ترین نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی کمدی، داگلاس آدامز، خالق مجموعه محبوب "راهنمای هیچهایکرز برای کهکشان" (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy).