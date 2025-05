خانه



سایر رسانه‌ها ۰۱ / ۰۳ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۴:۱۰

بیشترین جست‌وجوی گوگل اردیبهشت ۱۴۰۴ + اینفوگرافیک

۱۶ می (May 16) روز جهانی پسر (International Day of the Boy Child) نام‌گذاری شده، اما این روز توسط سازمان‌های بین‌المللی بزرگ مانند سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده است؛ بلکه بیشتر توسط فعالان اجتماعی و برخی سازمان‌های غیردولتی (NGOها) مطرح شده است.