شروع رسمی پروژه تلویزیونی «هری پاتر» با معرفی نخستین بازیگران

پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و شایعات، سرانجام شبکه HBO نخستین گروه از بازیگران پروژه بلندپروازانه‌ی تلویزیونی «هری پاتر» را معرفی کرد؛ سریالی که قرار است بازسازی وفادارانه‌ای از مجموعه کتاب‌های محبوب جی.کی. رولینگ باشد.

این سریال تلویزیونی با عنوانی هنوز نامشخص، از ابتدا داستان‌های هری پاتر را روایت خواهد کرد. هر فصل قرار است یک کتاب از این مجموعه را به تصویر بکشد و فصل نخست با اقتباس از «هری پاتر و سنگ جادو» آغاز می‌شود.

در راس فهرست بازیگران تازه‌معرفی‌شده، جان لیتگو، بازیگر سرشناس آمریکایی، در نقش «آلبوس دامبلدور» قرار دارد؛ انتخابی که پیش‌تر شایعه‌اش در رسانه‌ها منتشر شده بود. همچنین، جنت مک‌تیر، بازیگر نامزد اسکار و ستاره‌ی فیلم‌هایی چون The Menu و Tumbleweeds، در نقش «پروفسور مینروا مک‌گوناگال» ایفای نقش خواهد کرد.

پاپا اسی‌دو، بازیگر بریتانیایی تحسین‌شده که او را از سریال‌هایی مانند I May Destroy You و Gangs of London می‌شناسیم، در نقش «پروفسور سوروس اسنیپ» ظاهر می‌شود. انتخاب او پیش‌تر در شبکه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز شده بود، اما حالا به صورت رسمی تأیید شده است.

نقش «روبیوس هاگرید»، نگهبان محبوب هاگوارتز، را نیک فراست، بازیگر فیلم‌های موفقی چون Shaun of the Dead و Hot Fuzz ایفا خواهد کرد. همچنین، دو بازیگر مهمان نیز معرفی شده‌اند: لوک تالون در نقش «پروفسور کوییرینوس کوییرل»، معلم درس دفاع در برابر جادوی سیاه، و پل وایت‌هاوس در نقش «آرگوس فیلیچ»، سرایدار بدخلق و مرموز مدرسه هاگوارتز.

فرانچسکا گاردینر، شورانر و تهیه‌کننده اجرایی سریال، در بیانیه‌ای همراه با مارک مایلود، کارگردان چند قسمت از مجموعه، اعلام کرد: «از حضور چنین بازیگران بااستعدادی در پروژه‌مان بسیار خرسندیم. بی‌صبرانه منتظریم ببینیم که این هنرمندان چطور شخصیت‌های محبوب و کلاسیک دنیای جادوگری را دوباره زنده می‌کنند.»

با این‌که بازیگران نقش‌های اصلی یعنی «هری پاتر»، «هرمیون گرنجر» و «ران ویزلی» هنوز معرفی نشده‌اند، شایعاتی درباره انتخاب بازیگر نقش «ولدمورت» در جریان است. بر اساس برخی گزارش‌ها، کیلین مورفی، بازیگر سریال Peaky Blinders، گزینه اصلی برای این نقش نمادین است.

هر فصل این سریال به طور کامل یکی از کتاب‌های مجموعه را پوشش خواهد داد و وعده داده شده که به تمام جزئیات داستانی و دنیای جادوگری توجه ویژه‌ای خواهد داشت.

در خلاصه رسمی سریال آمده است: این سریال اقتباسی وفادارانه از کتاب‌های جی.‌کی. رولینگ خواهد بود. با تیمی متشکل از بازیگران جدید و توانمند، نسل تازه‌ای از طرفداران به دنیای جادویی هری پاتر دعوت می‌شوند. هر فصل با تمرکز بر یک کتاب، گوشه‌گوشه این جهان خیال‌انگیز را کشف خواهد کرد. این سریال به‌طور اختصاصی از پلتفرم Max در سراسر جهان، از جمله در کشورهایی چون ترکیه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا، پخش خواهد شد.

در کنار این پروژه جدید، فیلم‌های سینمایی کلاسیک «هری پاتر» همچنان در دسترس خواهند بود و جایگاه خود را در قلب طرفداران حفظ خواهند کرد.

هنوز تاریخ دقیق پخش سریال اعلام نشده، اما انتظار می‌رود فیلم‌برداری آن از تابستان پیش‌ رو آغاز شود.

