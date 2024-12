علت تیرگی دور چشم چیست؟/ ۵ ویتامین برای رفع چروک و سیاهی دور چشم

کمبود برخی ویتامین‎‌ها در بدن می‌تواند منجر به سیاهی دور چشم شود. تعدادی از ویتامین‌ها، از جمله ویتامین B۱۲، ویتامین K، ویتامین D، ویتامینC و ویتامین E به عملکرد بهتر بدن کمک می‌کنند و برای سلامت پوست لازم و ضروری هستند. هنگامی که سطوح این ویتامین‌ها در بدن کاهش می‌یابد، پوست زیر چشم نازک و چروکیده می‌شود که این مسئله می‌تواند رگ‌های خونی زیرین را بیشتر نمایان کند و منجر به ظهور حلقه‌های تیره شود.

در ادامه به بررسی نقش هریک از ویتامین‌ها در حفظ سلامت پوست اطراف چشم پرداخته می‌شود:

کمبود ویتامین B۱۲ و سیاهی اطراف چشم

سیاهی زیر چشم یکی از نشانه‌های کمبود ویتامین B۱۲ است. ایجاد گلبول‌های قرمز، سنتز DNA و عملکرد عصبی تنها تعدادی از فرآیندهای حیاتی بدن هستند که ویتامین B۱۲ بر آنها تأثیر می‌گذارد. وقتی سطح هموگلوبین پایین است، پوست زیر چشم ممکن است رنگ پریده و نازک به نظر برسد و عروق خونی زیر پوست را نمایان‌تر کند. برای پیشگیری از این اتفاق، ویتامین B۱۲ مورد نیاز بدن را به طور کافی از طریق تغذیه و مکمل‌های دارویی دریافت کنید.

کمبود ویتامین K و حلقه‌های تیره دور چشم

لخته شدن خون و سلامت استخوان دو عملکرد مهم ویتامین K هستند. هم‌چنین دریافت این ویتامین برای حفظ سلامت پوست لازم است. سیاهی زیر چشم یکی از نشانه‌های کمبود ویتامین K است. این موضوع به این دلیل است که تولید پروتئینی به نام پروترومبین که در لخته شدن خون نقش دارد به ویتامین K بستگی دارد. کمبود ویتامین K می‌تواند رگ‌های خونی زیر چشم را ضعیف‌تر و مستعد خونریزی کند و منجر به سیاهی دور چشم شود.

کمبود ویتامین D و تیرگی زیر چشم

یک ماده مغذی ضروری به نام ویتامین D در رشد سلول‌های جدید، پاسخ ایمنی و سلامت استخوان نقش دارد. حلقه‌های تیره زیر چشم یکی از نشانه‌های کمبود ویتامین D است. ویتامین D برای سنتز کلاژن، پروتئینی که به حفظ استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست اطراف چشم کمک می‌کند، مورد نیاز است و در صورت کمبود آن، پوست زیر چشم ممکن است نازک و چروکیده شود و رگ‌های خونی زیر پوست آشکارتر شوند.

کمبود ویتامین C و نازک شدن پوست اطراف چشم

تقویت سیستم ایمنی، ایجاد کلاژن و بهبود زخم تنها تعدادی از فرآیندهایی هستند که ویتامین C در آنها نقش دارد. وجود حلقه‌های تیره زیر چشم یکی از نشانه‌های کمبود ویتامین C است. ویتامین C برای سنتز پروتئین کلاژن لازم است تا پوست اطراف چشم را انعطاف پذیر و سفت نگه دارد. در صورت کمبود ویتامین C ممکن است پوست اطراف چشم نازک، چروک و تیره شود.

کمبود ویتامین E و خشکی پوست دور چشم‌

ویتامین E یک عنصر ضروری است که به تقویت سیستم ایمنی، رشد سلولی و دفاع آنتی اکسیدانی کمک می‌کند. کمبود ویتامین E موجب خشک شدن پوست می‌شود. این ویتامین با خواص آنتی‌اکسیدانی خود مانع از سیاه شدن پوست زیر چشم می‌شود. استفاده از ویتامین E از آسیب رادیکال‌های آزاد و چین و چروک‌های پوستی جلوگیری می‌کند.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/