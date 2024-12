سال ۲۰۲۴ سال خوبی برای سریال‌های کمدی بود. امسال آثاری با ژانرهای متنوع، از معمایی گرفته تا ماوراءالطبیعه، لحظات خنده‌دار زیادی را برای مخاطبان به ارمغان آوردند.

حالا که به پایان سال نزدیک می‌شویم زمان مناسبی است تا نگاهی به سریال‌هایی بیندازیم که بیشترین تأثیر را داشتند، عمیق‌ترین خنده‌ها را ایجاد کردند و بهترین لحظات را برای مخاطبانشان ساختند.

1. میمون بد (Bad Monkey)

این سریال بر اساس رمانی از کارل هیاسن ساخته شده است و داستان کارآگاهی به نام اندرو یانسی (با بازی وینس وان) را روایت می‌کند. یانسی که شخصیتی جذاب اما خودویرانگر دارد، به دلیل درگیری با رقیب عشقی‌اش از کار تعلیق شده و اکنون مسئول بازرسی بهداشت رستوران‌هاست. زندگی برای یانسی کسالت‌بار و ناامیدکننده به نظر می‌رسد، تا اینکه پیدا شدن یک عضو قطع‌شده او را درگیر پرونده‌ای پیچیده از قتل و کلاهبرداری می‌کند.

این سریال ترکیبی جذاب از کمدی و داستان‌های پرپیچ‌وخم است که با شخصیت‌های رنگارنگش مخاطبان را سرگرم می‌کند. بازی وینس وان به‌عنوان کارآگاهی که اغلب خودش بزرگ‌ترین دشمن خودش است، اما در عین حال باهوش و توانمند هم هست، یکی از نقاط درخشان سریال است. گروه بازیگران مکمل، از جمله ناتالی مارتینز و راب دلینی نیز به جذابیت و غنای دنیای سریال افزوده‌اند.

2. فقط قتل‌های این ساختمان (Only Murders in the Building)

این سریال کمدی-معمایی جذاب داستان زندگی سه غریبه (با بازی استیو مارتین، مارتین شورت و سلنا گومز) را دنبال می‌کند که عشق مشترکشان به ساختن یک پادکست جنایی، باعث همکاری آن‌ها در حل پرونده‌های قتل در ساختمان محل زندگی‌شان می‌شود.

امسال فصل چهارم این سریال منتشر شد؛ در این فصل تازه نیز این گروه همچنان به حل معماهای جدید مشغولند و یافته‌های خود را در قالب پادکست منتشر می‌کنند. داستان این فصل حول محور قتل یک بدل‌کار می‌چرخد و پر از پیچش‌های غیرمنتظره و لحظات کمدی است. حضور بازیگران مهمان مشهور مانند مریل استریپ و تینا فی نیز بر جذابیت این فصل از سریال افزوده است.

3. زیاد ذوق‌زده نشو (Curb Your Enthusiasm)

امسال فصل دوازدهم و پایانی این سریال منتشر شد؛ این فصل ادامۀ ماجراهای لری دیوید را دنبال می‌کند که یک نویسنده و تهیه‌کننده مشهور تلویزیونی با شخصیتی بدبین و طنزپرداز است. داستان این فصل درباره احتمال محکومیت لری به یک سال زندان به دلیل نقض قوانین رای‌گیری در جورجیا است.

این سریال که با طنزی ظریف همراه با یک لایۀ انتقادی ساخته شده، پر از لحظات کمدی کوچک اما به‌یادماندنی است. پایان این مجموعه به‌گونه‌ای ماهرانه مرز بین واقعیت و داستان را محو کرده و طنزی متفاوت ارائه می‌دهد.

4. شلدون جوان (Young Sheldon)

این سریال که پیش‌درآمدی برای سریال محبوب «تئوری بیگ بنگ» به حساب می‌آید، با روایت داستانی احساسی و طنز در قالب قسمت‌هایی کوتاه به موفقیت رسیده است. این سریال در طول هفت فصل، زندگی شلدون کوپر (با بازی یان آرمیتاژ) را در شهر کوچک مدفورد تگزاس دنبال می‌کند. فصل آخر با پرداختن به سرنوشت شخصیت‌ها به پایان رسید.

یکی از لحظات کلیدی فصل آخر، مرگ پدر شلدون (جورج سینیر با بازی لنس باربر) بود که طرفداران انتظارش را داشتند، اما همچنان تأثیر احساسی بالایی داشت. این سریال با تمرکز بر رشد شخصیت‌ها به جای طنزهای ساده، یکی از موفق‌ترین اسپین‌آف‌های کمدی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

5. خرس (The Bear)

فصل سوم این سریال پرتنش‌تر از همیشه بود، چراکه شخصیت «کارمی» (با بازی جرمی آلن وایت) و تیم همکارانش در رستوران، برای به دست آوردن ستاره میشلن تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها کارمی را به مرز بحرانی احساسی می‌رساند و آینده رستوران را مبهم می‌کند.

سریال خرس با استفاده از دیالوگ‌های سریع و طنز تلخ، آشفتگی محیط آشپزخانه را به خوبی منتقل می‌کند و استرس شخصیت‌ها را به مخاطب نیز انتقال می‌دهد. این سریال که میزان موفقیتش از انتظارات اولیه کاملا فراتر رفته، همچنان با روایت‌های جذاب و شخصیت‌پردازی قوی به پیشرفت خود ادامه می‌دهد.

6. روان‌شناس عجیب (Shrinking)

این سریال کمدی داستان یک روان‌درمانگر (با بازی جیسون سیگل) را روایت می‌کند که پس از مرگ همسرش تلاش می‌کند زندگی خود را بازسازی کند و همزمان به مراجعانش با روش‌هایی نامتعارف کمک می‌کند. جیمی، شخصیت اصلی سریال، پدری است که با حمایت دوستان و همکارانش، مسیری پر از خنده و احساس را برای مواجهه با غم و اندوه طی می‌کند.

فصل دوم سریال با هماهنگی بیشتر شخصیت‌ها و رشد داستانی نسبت به فصل اول پیشرفت قابل‌توجهی داشت. حضور هریسون فورد به‌عنوان یک روان‌درمانگر عبوس اما باهوش و بازی درخشان جسیکا ویلیامز در نقش گبی، ترکیبی جذاب از طنز و احساس را به مخاطب ارائه کرده و این سریال را به یک کمدی دیدنی تبدیل کرده است.

7. دبستان ابوت (Abbott Elementary)

فصل چهارم این سریال کمدی محبوب، همچنان داستان زندگی معلمان مدرسه ابتدایی ابوت را به شیوه‌ای جذاب روایت می‌کند. در این فصل، رابطه عاشقانه‌ای که مدت‌ها انتظارش می‌رفت، تعادل گروه را تهدید می‌کند، در حالی که مشکلات همیشگی بودجه نیز همچنان پابرجاست. بازی‌های قوی کوئینتا برانسون و جَنل جیمز از نقاط قوت این سریال است.

یکی از چالش‌های سریال‌های کمدی حفظ تعادل بین رشد شخصیت‌ها و جلوگیری از تکراری شدن آن‌ها است، بدون اینکه روند موفق سریال مختل شود. «دبستان ابوت» به خوبی این تعادل را حفظ کرده و با پرداختن به شخصیت‌ها و ماجراهای تازه، از یکنواختی جلوگیری می‌کند.

8. آنچه در سایه‌ها انجام می‌دهیم (What We Do In The Shadows)

این سریال کمدی خون‌آشامی، داستان زندگی روزمره گروهی از خون‌آشام‌ها را روایت می‌کند که در جزیره استاتن زندگی می‌کنند. شخصیت‌های سریال عبارتند از (کیوان نوواک)، نادیا (ناتاسیا دمیتریو)، لازلو (مت بری)، کالین رابینسون (مارک پروکش)، و تنها انسان گروه یعنی گی‌یرمو (هاروی گیلن) که هر کدام از آن‌ها ماجراجویی‌های مخصوص خودش را دارد و به شیوۀ خاص خودش مخاطبان را می‌خنداند و مجذوب می‌کند.

در طی شش فصل، «آنچه در سایه‌ها انجام می‌دهیم» توانست داستان‌های جذابی را پیش ببرد؛ از آرزوی گی‌یرمو برای تبدیل شدن به خون‌آشام گرفته تا تلاش‌های نادیا برای افتتاح یک کلوب شبانه. این سریال که بر اساس فیلمی به همین نام ساخته شده بود، با خلاقیت نویسندگان و بازیگرانش از هر محدودیتی فراتر رفت و توانست جهانی منحصربه‌فرد خلق کند. اگرچه کیفیت فصل آخر نظرات متفاوتی به همراه داشت، اما تاثیری بر موفقیت فوق‌العاده فصل‌های پیشین نگذاشت.

