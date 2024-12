خبر خوب این است که در سال ۲۰۲۴ سریال‌های خوب زیادی داشت، اما یافتن آنها می‌تواند کمی چالش برانگیز باشد.

امسال شاهد دسته رو به رشدی از سریال‌هایی با بازیگر‌هایی عالی و حرفه‌ای همانند سریال‌های پیشگام گذشته بودیم. بنابراین، همانطور که می‌توانید تصور کنید، رتبه بندی سریال‌های سال کار آسانی نیست. با وجود این، با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۴، ۱۰ سریال وجود دارد که توصیه بدون قید و شرط هر منتقدی هستند.

۱۰. روز شغال (The Day of the Jackal)

دیگر روز‌های سریال‌های جاسوسی با اتاق‌های تاریک، مردان کتاب‌خوان که به آرامی راز‌ها را افشا می‌کنند، لباس‌های بی‌عیب و نقص و وابستگی‌های سیاسی مخفی تمام شده است. در جای آنها سریال‌هایی مانند روز شغال وجود دارد. داستانی غیرمعمولی که به نحوی کاملاً قابل قبول به نظر می‌رسد. اِدی رِدمین در نقش یک جاسوس وارد بازی خطرناکی با سازمان اطلاعات بریتانیا می‌شود و به سراسر اروپا سفر می‌کند. این سریال پرتنش، خشن و هیجان‌انگیز بدون شک: یکی از بهترین سریال‌های سال است.

۹. رقبا (Rivals)

بازگردانی این فیلم موفق به یک سریال تصمیمی درست بود، زیرا رقبا امسال به یکی از موفقیت‌آمیزترین سریال‌های شبکه دیزنی پلاس تبدیل شد. رقبا با حضور گروهی از بازیگران مرد مشهور (آیدان ترنر، دیوید تنانت، الکس هاسل) و استعداد‌های تلویزیونی بریتانیایی (کاترین پارکینسون، امیلی آتاک، دنی دایر)، یکی از دیوانه‌کننده‌ترین و به راحتی قابل درک‌ترین سریال‌های در مدت زمانی طولانی است. این سریال ثابت کرد پیچیدگی فیلمنامه همیشه بهترین انتخاب نیست.

۸. صنعت (Industry)

شاید تماشای دو فصل اول سریال صنعت، محصول شبکه بی بی سی، خسته کننده باشد، اما فصل سوم آن با داستانی بی‌نظیر تماشای دو فصل اول را توجیه می‌کند. فصل سوم این سریال، داستان را وارد حوزه‌های کاملاً جدیدی کرد. بازی کیت هرینگتون در نقش هنری مارک کمی زرق و برق هالیوودی به ارمغان آورد، داستان جذاب‌تر و دیالوگ‌ها کمی تأثیرگذارتر شدند. گویی سازندگان این سریال نیز آگاهانه از از پایان این سریال استقبال می‌کردند و در تلاش برای تبدیل شدن به سریالی بزرگ و به خاطر ماندنی، صنعت با فصلی فوق‌العاده به پایان رسید.

۷. هک (Hacks)

هک یک سریال کمدی درباره دوستی بعید و دشوار بین یک کمدین موفق سالخورده و یک نویسنده جوان است. این سریال داستانی هوشمندانه، تندخو و عمیقاً انسانی دارد. حتی می‌توان تأیید کرد ادعای این سریال درباره بهترین سریال در حال حاضر، درست است.

۶. آقای لاورمن (Mr Loverman)

اقتباس شبکه بی بی سی از رمان برناردین اواریستو به نام آقای لاورمن، به یکی از بهترین سریال‌های سال تبدیل شد. لنی جیمز نقش مردی را بازی می‌کند که وارد پاییز زندگی خود شده است. این سریال با هشت قسمت نیم ساعته پایان ازدواج و آغاز زندگی جدید او را روایت می‌کند و تصویری پیچیده از انکار، سرکوب و در نهایت قدرت ابراز عشق را به نمایش می‌گذارد.

۵. تالار گرگ: آینه و نور (Wolf Hall: The Mirror and the Light)

نزدیک به یک دهه پیش، اولین بخش از تالار گرگ بینشی از زندگی در دربار تودور به ما داد. در نوامبر امسال، زمانی که آن بولین جای خود را به جین سیمور داد و توماس کرامول، مارک رایلنس، صعود خود را به دربار هنری هشتم ادامه داد، این سریال با کیفیتی غیرقابل انکار بازگشت. کیفیت تولید این سریال با اکثر سریال‌های تاریخی پرهزینه مطابقت دارد، اما تالار گرگ کنجکاوی فکری و تاریخی را به ترکیب اضافه می‌کند و نتایج فوق العاده‌ای به نمایش می‌گذارد.

۴. ممکن است از این موضوع پشیمان شویم (We Might Regret This)

از صحنه‌های ابتدایی سریال مشخص است بی‌بی‌سی با استخدام کیلا هریس، ستاره جدیدی را کشف کرده‌اند. اولین سریال این بازیگر و نویسنده عمیقاً خنده دار بود به وابستگی‌های بی شماری که یک زن در طول زندگی عاشقانه و اجتماعی خود با آن مواجه می‌شود، پرداخت. همبازی‌های هریس، از جمله دارن بوید و النا ساورل، کاملاً متعهد به نقش آفرینی‌هایی هستند که به طور متناوب بین نیمه مسخره، تند و بامزه می‌چرخد.

۳. آقا و خانم اسمیت (Mr & Mrs Smith)

شاید ما به اقتباس دیگری از فیلم آقای و خانم اسمیت نیاز نداشتیم، اما این سریال که توسط فرانچسکا اسلون و دونالد گلاور نوشته شده و گلاور و مایا ارسکین در آن نقش آفرینی کردند، توانست بسیار خوب باشد. این دو بازیگر به طور طبیعی بازیگران بامزه‌ای هستند و در حین بازیگری ارتباط طبیعی و خوبی با یکدیگر دارند. هر قسمت از این سریال به خوبی ساخته شده است و مانند فیلم‌های جاسوسی مستقلی هستند. این سریال هوشمندانه و سرگرم کننده است و به راحتی می‌توان از آن به عنوان بهترین فیلم یا سریال ۲۰۲۴ در شبکه پرایم ویدیو یاد کرد.

۲. شوگان (Shōgun)

شاید پس از تماشای سریال‌های بی‌کیفیتی مانند خانه اژد‌ها و حلقه‌های قدرت، در مورد شوگان بدبین باشید. این سریال بر اساس بازآفرینی حماسی ژاپن فئودال توسط جیمز کلاول است. جای نگرانی نیست: اقتباس راشل کوندو و جاستین مارکس پیچیده و احساسی بود. این سریال توازن بینظیری در مسائل احساسی، خشونت، سیاست و گستره تاریخی ایجاد کرده است که شوگان را به یکی از تاثیرگذارترین سریال‌هایی جدید سال ۲۰۲۴ تبدیل کرده است.

۱. بچه گوزن (Baby Reindeer)

بچه گوزن یک سریال کم‌هزینه از شبکه نتفلیکس است که بر اساس یک نمایش تک نفره در ادینبورگ فرینج ساخته شده است. شاید این توضیحات زیاد توجه شما را به خود جلب نکند، اما خیلی زود مشخص شد که بچه گوزن شمالی چیزی کاملاً متفاوت از سریال‌هایی است که معمولاً برای تماشاگران تلویزیون ارائه می‌شود. داستان نیمه اتوبیوگرافی ریچارد گاد از وابستگی، سوء استفاده و جاه طلبی به یک حس تبدیل شد و در صدر جدول‌ها در سراسر جهان قرار گرفت. بچه گوزن یک سریال تلویزیونی بسیار مبتکرانه است. هیچ سریال دیگری در سال ۲۰۲۴ تا این حد بحث برانگیز نبود و به اندازه بچه گوزن بینندگان را به خود جذب نکرد. این سریال یک پیروزی کامل برای گاد و جسیکا گانینگ، بازیگران این سریال و مدیران نتفلیکس بود.

