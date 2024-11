کیوی سرشار از ویتامین‌های E و C است که هر دو می‌توانند در تقویت سیستم ایمنی و مقابله با استرس و پیری زودرس مفید باشند.

این میوه‌ی غنی از آنتی اکسیدان همچنین حاوی فیبر خوراکی و املاح مغذی از جمله آهن، منیزیم، فسفر و پتاسیم است. برخی از فواید شناخته‌شده کیوی برای سلامتی عبارتند از:

تامین ویتامین C مورد نیاز بدن

مصرف کیوی یکی از آسانترین روش‌ها برای تامین ویتامین C مورد نیاز بدن است. ویتامین C یک اسید اسکوربیک است که بدن برای تشکیل ماهیچه، کلاژن و استخوان‌ها به آن نیاز دارد. همچنین یکی از مهمترین اثرات ویتامین C تقویت سیستم ایمنی است.

رفع کم آبی بدن

نباید فراموش کرد این میوه که تقریبا ۹۰ درصد آن از آب تشکیل می‌شود، نقش مهمی در حفظ دمای بدن، رفع آسیب‌های پوستی و هضم مواد مغذی دارد.

مفید برای مبتلایان به آسم

نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد خوردن کیوی می‌تواند به مبتلایان آسم کمک کند و ممکن است باعث کاهش خس خس سینه در کودکان شود. مصرف این میوه به کاهش علائمی مانند ناراحتی‌های تنفسی و تنگی نفس در بیماران آسمی کمک می‌کند و تاثیر مثبت آن در کاهش علائم آسم به ویژه در کودکان بیشتر مشاهده می‌شود.

کمک به کاهش وزن

کیوی که در هر ۱۰۰ گرم ۶۱ کالری دارد، یک غذای رژیمی کامل است. به خصوص به دلیل داشتن فیبر توصیه می‌شود آن را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. کیوی فوایدی برای کاهش وزن دارد. این میوه به لطف ساختار فیبری خود، شما را برای مدت طولانی سیر نگه می‌دارد و از این رو به کاهش وزن کمک می‌کند. علاوه بر این، فیبر به تعادل قند خون نیز کمک می‌کند.

مفید برای سلامت قلب

آنتی اکسیدان‌ها، پتاسیم و فیبر در عین حال نقش مهمی در سلامت قلب دارند. پتاسیم که از املاح مهم موجود در این میوه است به شل شدن عروق خونی و تثبیت فشارخون کمک می‌کند. کیوی که میوه‌ای کم کالری است، اثر خوبی در کاهش کلسترول دارد.

کمک به هضم غذا

فواید گوارشی کیوی از فیبرهای محلول و نامحلول آن ناشی می‌شود. فیبر محلول به تولید باکتری‌های مفید لازم برای عملکرد سالم روده کمک می‌کند. فیبر نامحلول آب را نگه می‌دارد و در طول هضم منبسط می‌شود و اجابت مزاج را آسان‌تر می‌کند. همچنین هضم را تسریع کرده و به تنظیم حرکات روده کمک می‌کند. مصرف منظم این میوه با فیبر فراوان به جلوگیری از یبوست نیز کمک می‌کند.

کاهش دهنده علائم پیری

کیوی یک میوه مفید برای پوست است. مصرف این میوه با افزایش بافت کلاژن در پوست به سفت شدن پوست و از بین بردن علائم پیری کمک می‌کند. همچنین در حفظ تعادل رطوبت پوست موثر است. کیوی به دلیل دارا بودن ویتامین های C و E، میوه ای محافظ در برابر ریزش مو است. منیزیم، پتاسیم و زینک (روی) موجود در کیوی، جریان خون را تسریع کرده و به رشد مو کمک می‌کنند. ترکیبات کیوی به پیشگیری از بیماری‌های چشمی و بهبود بینایی نیز کمک می‌کند.

