دو فرم بسیار رایج ویتامین سی قرص‌های معمولی و قرص جوشان این ویتامین هستند؛ بنابراین، احتمالاً این سؤال برایتان پیش آمده است که قرص ویتامین c بهتر است یا قرص جوشان. درحقیقت، این دو فرم از ویتامین سی از نظر ماهیت مکملی و خاصیت آن تفاوت زیادی ندارند.قرص‌های جوشان طعم بهتری دارند و چون دارو در آب حل می‌شود جذب آن افزایش می‌یابد. از طرفی قرص‌های معمولی مصرفشان ساده‌تر است.

مصرف زیاد انواع داروی ویتامین سی

دریافت ویتامین سی از منابع طبیعی معمولاً بی‌خطر بوده و مصرف زیاد غذاهای حاوی این ویتامین مشکلی برای بدن به وجود نخواهند آورد.اما در طرف مقابل، اگر به سراغ پودر، کپسول ویتامین c، مایع، قرص جوشان، قرص و انواع داروی ویتامین سی بروید ممکن است در طولانی‌مدت یک سری از عوارض گریبان‌گیر شما شوند. از جمله عوارض انواع مکمل‌های این ویتامین، در صورتی‌ که بیش از ۲۰۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شوند، عبارت‌اند از:درد شکم،گرفتگی عضلانی، سردرد، تهوع و اختلال در خواب است.

عوارض قرص جوشان ویتامین c

عوارض قرص جوشان ویتامین c که یکی از انواع قرص ویتامین c است با عوارض مصرف بیش از اندازه سایر انواع ویتامین متفاوت نیست. با این‌ حال، انواع قرص ویتامین c جوشان ممکن است در برخی افراد به شکلی نادر باعث بروز عوارض جانبی شوند.

ویتامین سی یک آنتی‌اکسیدان و ریزمغذی ضروری برای بدن است. بهبود سیستم ایمنی، بهبود عملکرد مغز و کاهش خطر ابتلا به سرطان از مهم‌ترین فواید ویتامین c به شمار می‌روند.

دریافت این ویتامین از طریق منابع غذایی مثل انواع سبزی‌ها و برخی میوه‌ها به‌ راحتی امکان‌پذیر است؛ اما، برای افرادی که به هر دلیلی نمی‌توانند غذاهای حاوی ویتامین سی را در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهند امکان استفاده از قرص ویتامین c و همچنین پودر، قرص جوشان یا مکمل مایع این ویتامین وجود دارد.

