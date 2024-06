محققان در بررسی میزان دانش بریتانیایی‌ها از زبان مادری خود، سوالی بسیار ساده از گرامر (دستورزبان انگلیسی) از بیش از ۶ هزار داوطلب بریتانیایی پرسیدند. اما ۵۶درصد از این افراد نتوانستند به این سوال ساده، پاسخ صحیح بدهند.

اما سوال چه بود؟

«کدام یک از جملات زیر از نظر گرامری صحیح است:

جمله اول:

It really has made the world of difference to William and I

جمله دوم:

It really has made the world of difference to William and me

معنی جمله به فارسی: (این موضوع، شرایط من و ویلیام را واقعا بهتر کرده است.)»

از میان شرکت‌کنندگان ۵درصد به این سوال پاسخ ندادند، ۴درصد هم گفتند هر دو جمله غلط است، ۱۳‌درصد گفتند که هر دو جمله صحیح است و ۵۶درصد هم جمله اول را انتخاب کردند. درواقع تنها ۲۲درصد از شرکت‌کنندگان پاسخ صحیح را (که دومین جمله است) دادند.

در جمله، پس از فعل نمی‌توان فاعل آورد و باید از مفعول استفاده کرد و این نکته گرامری بسیار ساده از زبان انگلیسی را بیش از نیمی از بومی‌های این زبان نمی‌دانستند.

بنابراین شمایی که زبان مادری‌تان انگلیسی نیست و نمی‌توانید از نمره آیلتس، نمره خوبی بگیرید و اینکه مسئولان آزمون آیلتس بسیار به شما سخت می‌گیرند تا نمره مناسب بدهند، از خودتان ناامید نشوید. مشکل شاید جای دیگری است. درهرحال، این آزمون کسب‌وکار پرسودی برای دست‌اندرکاران آن است.

