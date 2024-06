در یک بیانیه مطبوعاتی، دانشگاه کلرادو در بولدر اعلام کرد که محققان این دانشگاه در درک ما از نحوه رفتار ذرات یونی باردار به پیشرفتی دست یافته‌اند؛ کشفی که می‌تواند کلیدی برای دستیابی به قابلیت ذخیره انرژی ابرخازن‌ها باشد.

ابرخازن‌ها مدت‌هاست به‌عنوان وسیله‌ای برای شارژ سریع برقی پیشنهاد می‌شوند، اما تاکنون، پی بردن به چگونگی افزایش چگالی انرژی برای مطابقت یا فراتر رفتن از چگالی انرژی باتری‌های لیتیوم-یون ممکن نبوده است. اما از نظر مهندس شیمی و بیولوژیکی آنکور گوپتا، نویسنده اصلی مطالعه جدیدی که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، ممکن است بازی به زودی تغییر کند.

او در بیانیه مطبوعاتی گفت:« جذابیت اصلی ابرخازن‌ها در سرعت آنها نهفته است؛"پس چگونه می‌توانیم شارژ و آزادسازی انرژی آنها را سریع‌تر کنیم؟ با حرکت کارآمدتر یون‌ها."»

گوپتا و همکارانش ادعا می‌کنند که به نکات ارزشمندی در قانون کیرشهف

دست پیدا کرده‌اند، اصل تعیین‌کننده در نظریه جریان الکتریکی که حکم می‌کند ولتاژ باید در حلقه‌های خاصی حرکت کند.

قانون ولتاژ کیرشهف یا KVL بیان می‌کند: «در هر شبکه حلقه بسته، کل ولتاژ حلقه برابر با مجموع تمام افت ولتاژهای موجود در آن است. به عبارت دیگر، مجموع تمام ولتاژهای حلقه باید برابر با صفر باشد. این ایده کیرشهف، به عنوان بقا یا پایستگی انرژی نیز شناخته می‌شود.»

همانطور که گوپتا و تیمش کشف کرده‌اند، یون‌ها در محیط‌های متخلخل مانند آنچه در ابرخازن‌ها یافت می‌شوند به گونه‌ای متفاوت از آنچه که با پیروی دقیق از قانون کیرشهف انتظار می‌رود، حرکت می‌کنند و این موضوع اصلاحیه‌ای برای اصل قدیمی ظرفیت ذخیره‌سازی است.

گوپتا گفت:«ما حلقه گم شده را پیدا کردیم.»

یافته‌ها، همانطور که او در مصاحبه نشان می‌دهد، می‌تواند پیامدهای عظیمی برای "آینده سیاره" داشته باشد.

البته، محققان هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارند تا اینکه آخرین کشف در دستگاه‌های ذخیره‌سازی انرژی نسل بعدی پیاده‌سازی شود. با این وجود، این یک کشف جذاب در آینده فناوری است.

