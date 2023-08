پوست این میوه مغذی را هرگز دور نریزید

به گزارش ایلنا، به گفته متخصصان پوست پرتقال سرشار از مواد مغذی است که می‌تواند سلامت بدن را بهبود بخشد. بسیاری از مردم زمانی که پرتقال و مرکبات مصرف می‌کنند پوست آن را کنده و دور می‌ریزند و تصور می‌کنند لایه بیرونی این میوه غیرقابل خوردن است. گرچه پوست پرتقال طعم تلخی دارد، اما می‌توانید آن را به سایر مواد غذایی افزوده و سپس مصرف کنید.

کمتر کسی می‌داند که پوست مرکبات و به ویژه پرتقال سرشار از مواد مغذی و ضروری است که می‌تواند باعث تقویت بدن انسان شود. در این مطلب به مهمترین خواص پوست پرتقال می‌پردازیم:

ضد التهاب و خنثی‌کننده رادیکال‌های آزاد

بدن انسان به طور دائم با مواد مختلفی که می‌تواند به آن آسیب وارد کند، مواجه است. یکی از این مواد که به وفور در بدن وجود دارد رادیکال‌های آزاد است. همانطور که می‌دانید رادیکال‌های آزاد به سلول‌ها و DNA بدن آسیب وارد می‌کند و باعث بروز بیماری‌های مرگباری همچون سرطان، دیابت و التهابات مزمن می‌شود.

متخصصان می‌گویند برای مبارزه با رادیکال‌های آزاد افراد باید مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها را در رژیم غذایی خود افزایش دهند. خبر خوب این است که پوست پرتقال سرشار از آنتی‌اکسیدان بسیار قوی به نام پلی متوکسی فلاون‌ها (polymethoxyflavones) است که می‌تواند به تاثیرات مخرب رادیکال‌های آزاد پایان دهد.

تقویت‌کننده سیستم ایمنی

به مانند لیمو، پرتقال نیز یکی از منابع غنی از ویتامین C است. با این وجود، تنها مغز آب دار میوه نیست که حاوی این ویتامین است. متخصصان می‌گویند پوست پرتقال به وفور حاوی ویتامین C است. مصرف ویتامین C با تقویت سیستم ایمنی بدن، خطر ابتلا به بیماری‌هایی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا را کاهش می‌دهد.

تقویت سیستم ایمنی بدن حتی می‌تواند میزان مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ را نیز کاهش دهد. همچنین افراد با مصرف پوست پرتقال ویتامین A مورد نیاز بدن را تامین می‌کنند که یکی دیگر از ویتامین‌های موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن است.

جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی

تحقیقات نشان داده است مصرف پوست پرتقال برای سلامت قلب موثر است. پوست پرتقال دارای ترکیباتی به نام هسپردین و نوبیلتین است که باعث کاهش التهاب در بدن می‌شوند.

همچنین این دو ماده با ایجاد ثبات در فشار خون و پایین آوردن سطح کلسترول بد خون، خطر بروز بیماری‌های قلبی عروقی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند.

تضمین سلامت ریه‌ها

امروزه جوامع صنعتی با مشکل بزرگی به نام آلودگی هوا مواجه هستند که با آسیب به ریه‌ها باعث بروز سرفه و تنگی نفس در افراد می‌شود. خوشبختانه یکی از خواص بی نظیر پوست پرتقال پاکسازی و تقویت ریه هاست. در حقیقت ترکیبات موجود در پوست پرتقال باعث شکسته شدن و خروج آسان مخاط از ریه‌ها و تصفیه این اندام می‌شود.

از دیگر خواص پوست پرتقال می‌توان به تقویت سیستم گوارشی اشاره کرد.

منبع: همشهری آنلاین

