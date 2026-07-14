به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو» با حضور جمعی از مدیران، استادان دانشگاه و پژوهشگران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برگزار می‌شود.

در این نشست، دکتر ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دکتر علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دکتر سلیمان پاک‌سرشت، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به همراه اعضای پنل، به بررسی مهم‌ترین فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات آینده نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های رفاهی و مسیرهای ارتقای پایداری و کارآمدی این نظام خواهند پرداخت.

اعضای پنل:

• دکتر عباس خندان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

• دکتر نرگس اکبرپور روشن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

• دکتر مجتبی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

• دکتر مصطفی صادق، مدیر گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

• دکتر افشین حیدرپور، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵

ساعت: ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مکان: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

این نشست فرصتی برای گفت‌وگو درباره آینده نظام تأمین اجتماعی، چالش‌های نوظهور و راهکارهای سیاستی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، پایداری مالی و ارتقای رفاه عمومی خواهد بود.

انتهای پیام/