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نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو»

نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو»
کد خبر : 1813268
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به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها و فرصت‌ها، تهدیدات پیش‌رو» با حضور جمعی از مدیران، استادان دانشگاه و پژوهشگران حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برگزار می‌شود.

در این نشست، دکتر ابراهیم صادقی‌فر، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، دکتر علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دکتر سلیمان پاک‌سرشت، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به همراه اعضای پنل، به بررسی مهم‌ترین فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات آینده نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های رفاهی و مسیرهای ارتقای پایداری و کارآمدی این نظام خواهند پرداخت.

 اعضای پنل:

• دکتر عباس خندان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

• دکتر نرگس اکبرپور روشن، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

• دکتر مجتبی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

• دکتر مصطفی صادق، مدیر گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

• دکتر افشین حیدرپور، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

 چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵

 ساعت: ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۰۰

 مکان: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

این نشست فرصتی برای گفت‌وگو درباره آینده نظام تأمین اجتماعی، چالش‌های نوظهور و راهکارهای سیاستی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، پایداری مالی و ارتقای رفاه عمومی خواهد بود.

 

 

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