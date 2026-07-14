کارگاه آموزشی «برابری جنسیتی و پیشگیری از خشونت و آزار در محیط کار»

با هدف ارتقای آگاهی نسبت به اصول برابری جنسیتی، ترویج محیط‌های کاری ایمن و احترام‌آمیز و آشنایی با رویکردهای پیشگیری از خشونت و آزار در محیط کار، این کارگاه آموزشی برگزار می‌شود.

مدرسان:

• سید محمد اعلمی‌پور، معاون رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل

• فاطمه آبدری، کارشناس امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

• مرجانه سلطانی، کارشناس امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵

ساعت: ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰

مکان: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

این کارگاه با رویکردی آموزشی و تخصصی، به بررسی الزامات ایجاد محیط‌های کاری عاری از خشونت و تبعیض، تقویت فرهنگ احترام متقابل و ترویج برابری فرصت‌ها در محیط کار می‌پردازد.

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