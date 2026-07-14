با هدف بررسی ابعاد مختلف عدالت مزدی و ارائه راهکارهای علمی برای استقرار نظام‌های پرداخت منصفانه، سلسله کارگاه‌های آموزشی «مزد منصفانه» برگزار می‌شود.

محورهای کارگاه:

• انصاف مزدی درون‌کارگاهی

• انصاف مزدی مبتنی بر شایستگی فردی

• انصاف مزدی مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری

مدرس: دکتر ابوالفضل پاسبانی

عضو هیئت علمی مرکز توسعه پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵

ساعت: ۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰

مکان: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

این کارگاه فرصتی برای مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه منابع انسانی، روابط کار و سیاست‌گذاری بازار کار است تا با رویکردهای نوین در طراحی نظام‌های پرداخت عادلانه و مبتنی بر بهره‌وری آشنا شوند.

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