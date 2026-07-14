خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سلسله کارگاه‌های آموزشی «مزد منصفانه»

سلسله کارگاه‌های آموزشی «مزد منصفانه»
کد خبر : 1813248
لینک کوتاه کپی شد.

با هدف بررسی ابعاد مختلف عدالت مزدی و ارائه راهکارهای علمی برای استقرار نظام‌های پرداخت منصفانه، سلسله کارگاه‌های آموزشی «مزد منصفانه» برگزار می‌شود.

محورهای کارگاه:

• انصاف مزدی درون‌کارگاهی

• انصاف مزدی مبتنی بر شایستگی فردی

• انصاف مزدی مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری

 مدرس: دکتر ابوالفضل پاسبانی

عضو هیئت علمی مرکز توسعه پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵

 ساعت: ۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰

 مکان: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

این کارگاه فرصتی برای مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه منابع انسانی، روابط کار و سیاست‌گذاری بازار کار است تا با رویکردهای نوین در طراحی نظام‌های پرداخت عادلانه و مبتنی بر بهره‌وری آشنا شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل