سلسله کارگاههای آموزشی «مزد منصفانه»
با هدف بررسی ابعاد مختلف عدالت مزدی و ارائه راهکارهای علمی برای استقرار نظامهای پرداخت منصفانه، سلسله کارگاههای آموزشی «مزد منصفانه» برگزار میشود.
محورهای کارگاه:
• انصاف مزدی درونکارگاهی
• انصاف مزدی مبتنی بر شایستگی فردی
• انصاف مزدی مبتنی بر عملکرد و بهرهوری
مدرس: دکتر ابوالفضل پاسبانی
عضو هیئت علمی مرکز توسعه پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵
ساعت: ۸:۰۰ تا ۱۲:۳۰
مکان: مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی
این کارگاه فرصتی برای مدیران، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه منابع انسانی، روابط کار و سیاستگذاری بازار کار است تا با رویکردهای نوین در طراحی نظامهای پرداخت عادلانه و مبتنی بر بهرهوری آشنا شوند.