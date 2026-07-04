بسیج تمام ظرفیت های وزارت کار برای خدمترسانی گسترده به زائران مراسم وداع و تشییع قائد شهید
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل ستاد مرکزی، تدوین دستورالعملهای اجرایی و بسیج ظرفیت سازمانهای تابعه و ادارات کل استانهای میزبان، مجموعهای از اقدامات هماهنگ و گسترده را برای خدمترسانی به زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت را اجرایی کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همزمان با آغاز برنامهریزی برای برگزاری این مراسم، وزارت کار با احصای نیازهای اجرایی، با محوریت و مدیریت مرکز مقاومت بسیج وزارت تعاون و مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی زمینه برپایی مواکب، اجرای طرحهای فضاسازی محیطی، تجهیز محلهای خدمترسانی و آمادهسازی امکانات رفاهی را فراهم کرد.
همچنین ستاد مرکزی وزارتخانه با تشکیل نشستهای تخصصی، ابلاغ مصوبات، تدوین دستورالعمل اجرایی و تعیین شرح وظایف سازمانهای تابعه، بخشهای مرتبط و ادارات کل استانهای تهران، قم و خراسان رضوی، زمینه اجرای منسجم برنامههای خدمترسانی را فراهم کرد.
در ادامه این اقدامات، رؤسای ستادهای استانی منصوب و نماینده تامالاختیار وزارتخانه به ستاد ملی آیین وداع و تشییع معرفی شد. همچنین هماهنگیهای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت اماکن تحت اختیار وزارتخانه بهمنظور اسکان و ارائه خدمات به زائران، بهویژه جامعه کار و تولید، انجام شد.
در حوزه پشتیبانی و خدمات نیز صدور مجوزهای تردد عوامل اجرایی و تجهیز محلهای استراحت، هماهنگی برای ارائه خدمات درمانی به زائران در دستور کار قرار گرفت به گونهای که فضای مناسبی برای حضور پرشور مردم و خدمترسانی مطلوب به شرکتکنندگان فراهم شود.
این اقدامات با مشارکت واحدهای ستادی، سازمانهای تابعه و ادارات کل استانهای میزبان انجام شد و تمامی ظرفیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای مطلوب مأموریتهای محوله و خدمترسانی شایسته به زائران و شرکتکنندگان در مراسم به کار گرفته شد.