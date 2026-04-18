به گزارش ایلنا، حسین فلاح خوش‌مشرب، دبیر نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری، از تمدید مهلت ثبت‌نام این دوره از مسابقات تا تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

فلاح خوش‌مشرب با اعلام این خبر گفت: «این دوره از مسابقات با یاد و نام شهدای والامقام کارگری و با روحیه جهادی و قرآنی رهبر شهید انقلاب اسلامی، برگزار می‌شود. هدف ما ترویج فرهنگ نورانی قرآن در میان قشر زحمتکش کارگری و زنده نگه داشتن یاد عزیزانی است که در مسیر خدمت به مردم و انقلاب به شهادت رسیدند.»

وی افزود: «با توجه به استقبال گسترده کارگران و خانواده‌های آنان از بخش‌های متنوع مسابقات و نیز درخواست‌های مکرر برای افزایش زمان ثبت‌نام، مهلت شرکت در نهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری تا پایان فروردین ماه تمدید شد.»

دبیر مسابقات خاطرنشان کرد: این رویداد قرآنی ویژه کارگران و خانواده‌های آنان است و شرکت‌کنندگان می‌توانند در بخش‌های متنوعی از جمله آوایی (قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن، اذان ویژه آقایان، دعاخوانی ویژه آقایان، مداحی ویژه آقایان)، معارفی (آشنایی با ترجمه و تفسیر سوره مبارکه فتح، آشنایی با معارف نماز ویژه سنین ۹ تا ۱۵ سال، حکمت‌های نهج‌البلاغه، احکام شرعی خمس)، هنری (نقاشی ویژه سنین ۳ تا ۱۰ سال، خوشنویسی)، هوش مصنوعی (ایده‌پردازی و نوآفرینی قرآنی) و پژوهشی (داستان‌نویسی) رقابت کنند.

وی تأکید کرد: «علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند تا ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از طریق لینک http://roshd16.ir/kargar-1405 اقدام کنند.»

فلاح خوش‌مشرب در پایان از تمامی کارگران و فرزندان آنان دعوت کرد برای اطلاع از آخرین اخبار مسابقات، دارالقرآن خانه کارگر را در پیام‌رسان‌های بله، ایتا و سروش دنبال کنند.

