گزیدهای از ارائه مصطفی پویا کیان در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به گزارش ایلنا، در این ارائه با محور «ایمنی دست» و فناوریهای دستکشهای حفاظتی، نتایج پژوهش توسعه منسوج لمینیتشده با حفاظت همزمان مکانیکی و شیمیایی برای کاربرد در دستکش ایمنی ارائه شد.
از نگاه سیاستی، آسیبهای دست و مچدست از شایعترین حوادث شغلی (۳۰–۴۰٪ کل حوادث) هستند و هزینههای درمان، غرامت و از دسترفتن روزهای کاری را به کشور تحمیل میکنند.
راهحل پیشنهادی: تدوین «برنامه جامع ایمنی دست»، تقویت آزمایشگاههای استاندارد آزمون دستکشهای صنعتی و اصلاح نظام ثبت و گزارشدهی آسیبهای شغلی—برای کاهش محسوس حوادث، افزایش بهرهوری و ارتقای عدالت اجتماعی.
«اقدام سریع برای حفاظت از دستهایی که امروز و آینده ایران را خواهند ساخت، تصمیمی ضروری است.»