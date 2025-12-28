به گزارش ایلنا، در این ارائه با محور «ایمنی دست» و فناوری‌های دستکش‌های حفاظتی، نتایج پژوهش توسعه منسوج لمینیت‌شده با حفاظت همزمان مکانیکی و شیمیایی برای کاربرد در دستکش ایمنی ارائه شد.

از نگاه سیاستی، آسیب‌های دست و مچ‌دست از شایع‌ترین حوادث شغلی (۳۰–۴۰٪ کل حوادث) هستند و هزینه‌های درمان، غرامت و از دست‌رفتن روزهای کاری را به کشور تحمیل می‌کنند.

راه‌حل پیشنهادی: تدوین «برنامه جامع ایمنی دست»، تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد آزمون دستکش‌های صنعتی و اصلاح نظام ثبت و گزارش‌دهی آسیب‌های شغلی—برای کاهش محسوس حوادث، افزایش بهره‌وری و ارتقای عدالت اجتماعی.

«اقدام سریع برای حفاظت از دست‌هایی که امروز و آینده ایران را خواهند ساخت، تصمیمی ضروری است.»

