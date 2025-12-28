خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزیده‌ای از ارائه مصطفی پویا کیان در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کد خبر : 1734357
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، در این ارائه با محور «ایمنی دست» و فناوری‌های دستکش‌های حفاظتی، نتایج پژوهش توسعه منسوج لمینیت‌شده با حفاظت همزمان مکانیکی و شیمیایی برای کاربرد در دستکش ایمنی ارائه شد.

از نگاه سیاستی، آسیب‌های دست و مچ‌دست از شایع‌ترین حوادث شغلی (۳۰–۴۰٪ کل حوادث) هستند و هزینه‌های درمان، غرامت و از دست‌رفتن روزهای کاری را به کشور تحمیل می‌کنند.

راه‌حل پیشنهادی: تدوین «برنامه جامع ایمنی دست»، تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد آزمون دستکش‌های صنعتی و اصلاح نظام ثبت و گزارش‌دهی آسیب‌های شغلی—برای کاهش محسوس حوادث، افزایش بهره‌وری و ارتقای عدالت اجتماعی.

 «اقدام سریع برای حفاظت از دست‌هایی که امروز و آینده ایران را خواهند ساخت، تصمیمی ضروری است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی