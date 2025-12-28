به گزارش ایلنا، موضوع ارائه: «وایب – رفاه‌کار»؛ بستری برای رشد کسب‌وکارها و حمایت از مشاغل خانگی در سراسر ایران (سال ۱۴۰۴) با پشتیبانی بانک رفاه کارگران.

مسئله اصلی: در کسب‌وکارهای خرد و خانگی، ضعف دسترسی به ابزارهای روزآمد برای ارتباط آسان با مخاطبان در شبکه‌های مجازی—و راهکار پیشنهادی، حضور ساده و کم‌هزینه در فضای آنلاین و امکان ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان حتی بدون تجربه فروش آنلاین است.

مزیت‌های کلیدی: ایجاد رایگان فروشگاه آنلاین، پرداخت امن و سریع، دسترسی به بازار مشتریان جدید، پشتیبانی اختصاصی و همچنین امکان خرید اقساطی برای مشتریان از مسیر همکاری با وایب.

پیام سیاستی: یک بستر دسترس‌پذیر برای همه کسب‌وکارها، گامی عملی در کاهش تبعیض و محرومیت و گسترش عدالت و برابری است.

