گزیدهای از ارائه شهریار بیدار در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به گزارش ایلنا، موضوع ارائه: «وایب – رفاهکار»؛ بستری برای رشد کسبوکارها و حمایت از مشاغل خانگی در سراسر ایران (سال ۱۴۰۴) با پشتیبانی بانک رفاه کارگران.
مسئله اصلی: در کسبوکارهای خرد و خانگی، ضعف دسترسی به ابزارهای روزآمد برای ارتباط آسان با مخاطبان در شبکههای مجازی—و راهکار پیشنهادی، حضور ساده و کمهزینه در فضای آنلاین و امکان ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان حتی بدون تجربه فروش آنلاین است.
مزیتهای کلیدی: ایجاد رایگان فروشگاه آنلاین، پرداخت امن و سریع، دسترسی به بازار مشتریان جدید، پشتیبانی اختصاصی و همچنین امکان خرید اقساطی برای مشتریان از مسیر همکاری با وایب.
پیام سیاستی: یک بستر دسترسپذیر برای همه کسبوکارها، گامی عملی در کاهش تبعیض و محرومیت و گسترش عدالت و برابری است.