خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزیده‌ای از ارائه شهریار بیدار در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کد خبر : 1734355
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، موضوع ارائه: «وایب – رفاه‌کار»؛ بستری برای رشد کسب‌وکارها و حمایت از مشاغل خانگی در سراسر ایران (سال ۱۴۰۴) با پشتیبانی بانک رفاه کارگران.

مسئله اصلی: در کسب‌وکارهای خرد و خانگی، ضعف دسترسی به ابزارهای روزآمد برای ارتباط آسان با مخاطبان در شبکه‌های مجازی—و راهکار پیشنهادی، حضور ساده و کم‌هزینه در فضای آنلاین و امکان ساخت فروشگاه اینترنتی رایگان حتی بدون تجربه فروش آنلاین است.

مزیت‌های کلیدی: ایجاد رایگان فروشگاه آنلاین، پرداخت امن و سریع، دسترسی به بازار مشتریان جدید، پشتیبانی اختصاصی و همچنین امکان خرید اقساطی برای مشتریان از مسیر همکاری با وایب.

پیام سیاستی: یک بستر دسترس‌پذیر برای همه کسب‌وکارها، گامی عملی در کاهش تبعیض و محرومیت و گسترش عدالت و برابری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی