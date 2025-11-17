خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شفافیت، آموزش و همکاریِ سه‌جانبه: راهبردی برای کاهش پرونده‌های تعزیراتی و تضمین آرامش جامعه کار و کارگری

شفافیت، آموزش و همکاریِ سه‌جانبه: راهبردی برای کاهش پرونده‌های تعزیراتی و تضمین آرامش جامعه کار و کارگری
کد خبر : 1715265
لینک کوتاه کپی شد.

جلیل حاجی‌حسینی، وکیل دادگستری و مشاور رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، در یادداشت زیر به اهمیت شفافیت در پرونده‌های تعزیراتی اشاره کرد.

به گزارش ایلنا، متن یادداشت به شرح زیر است:

چکیده:

در سال‌های اخیر، توجه به رهگیری کالا، شناسه‌گذاری و مدیریت انبارها به‌عنوان ابزارهای اصلی مبارزه با قاچاق و احتکار در دستور کار قرار گرفته است. اما تجربه نشان می‌دهد اجرای موفق این سازوکارها صرفاً سخت‌افزاری یا سیستمی نیست؛ بلکه اطلاع‌رسانی به‌موقع، آموزش عملیاتی کارکنان (به‌ویژه کارگران انبار و توزیع) و تعامل سازمانی میان دولت، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی، مهم‌ترین عوامل پایداری اجرای قانون و حفظ آرامش روانی جامعه‌اند. این مقاله با مرور چهار نوع ثبت کالا در سامانه‌های تجاری و ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود همکاری‌های میان سه ضلع «حاکمیت — تشکل‌ها — نیروی کار»، می‌کوشد تصویری واقع‌گرایانه و سازنده از مسیر کاهش پرونده‌های تعزیراتی ارائه دهد.

 

مقدمه: بازارِ شفاف؛ امنیتِ روانیِ جمعی

هرچند سازوکارهای قوانین تجاری و گمرکی برای کنترل ورود و توزیع کالا ضروری‌اند، اما هنگامی که اجرا با ابهام و خلأ اطلاعاتی همراه شود، نتیجه اغلب افزایش تنش در میان تجار، کسبه و کارگران است — و در مواردی، شکل‌گیری پرونده‌های تعزیراتی.

در مقابل، اطلاع‌رسانی روشن و آموزش به‌موقع موجب افزایش اعتماد عمومی و همکاری داوطلبانه فعالان اقتصادی با نهادهای نظارتی می‌شود. تحقق این هدف نیازمند شناخت دقیق «نقاط ثبت» کالا و تمرکز بر آموزش نیروهای میدانی است.

 

چهار محور ثبت کالا؛ نقشه راه شفافیت

برای درک چرخه ریسک و جلوگیری از تخلفات، توجه به چهار نوع ثبت کالا الزامی است:

۱. ثبت سفارش (واردات قانونی):

واردکنندگان موظف به ثبت سفارش و ارائه مستندات ارزی و مجوزی هستند. شفافیت در این مرحله مانع از ورود غیرقانونی کالا و آغاز پرونده‌های تعزیراتی می‌شود.

۲. ثبت تولید (کالاهای ساخت داخل):

تولیدکنندگان باید فرآیند تولید، مواد اولیه و میزان تولید را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند تا جریان کالا قابل رهگیری باشد و از عرضه کالاهای فاقد شناسه جلوگیری شود.

۳. شناسه‌گذاری کالا و کد رهگیری:

شناسه کالا و کد رهگیری امکان ردیابی در کل زنجیره عرضه را فراهم می‌کند. نبود این شناسه‌ها در سطح بازار، مهم‌ترین علت تشکیل پرونده‌های مرتبط با قاچاق و عرضه غیرقانونی است.

۴. ثبت انبار و موجودی (سامانه جامع انبارها):

مالکین و اپراتورهای انبار موظف‌اند محل نگهداری و موجودی کالاها را ثبت کنند. این مرحله، کلیدی‌ترین ابزار برای پیشگیری از احتکار یا گزارش‌های نادرست موجودی است.

شناخت و اجرای دقیق این چهار محور، زیربنای قانونی و عملی جلوگیری از بروز مسائل تعزیراتی است. اما تنها تنظیم مقررات کافی نیست؛ نهادینه‌سازی در عمل نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی است.

 

نقطه کانونی: کارگران انبار — حلقه‌ای که اغلب فراموش می‌شود

کارگران انبارها و واحدهای توزیع، روزانه در نقطه تماس مستقیم با کالا قرار دارند. عدم آگاهی این کارکنان از شناسه‌ها، برچسب‌گذاری، نحوه ثبت کد رهگیری و شیوه نگهداری اسناد می‌تواند به خطاهای غیرعمدی منجر شود که به‌سرعت به پرونده‌های تعزیراتی تبدیل می‌گردد.

بنابراین:

آموزش‌های عملی و زمان‌بندی‌شده باید برای کارگران برگزار شود: کار با سامانه‌ها، شناسایی اسناد معتبر، و نحوه ثبت و گزارش‌دهی.

دفترچه‌ها و چک‌لیست‌های عملیاتی باید در دسترس اپراتورهای انبار قرار گیرد تا خطاهای انسانی کاهش یابد.

توانمندسازی نمایندگان کارگری برای نظارت داخلی و انتقال بازخورد به مدیریت و نهادهای نظارتی می‌تواند از برخوردهای فرسایشی جلوگیری کند.

 

نتیجه مستقیم این اقدامات، کاهش فشار روانی بر کارگران، کاهش ترس از برخوردهای قانونی و افزایش حس امنیت شغلی است؛ عاملی که کیفیت کار و انضباط در اجرای دستورالعمل‌ها را بالا می‌برد.

 

اطلاع‌رسانی اثرگذار؛ نقش وزارت صمت و نهادهای همکار

اطلاع‌رسانی هدفمند و به‌موقع از سوی وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط، نه اقدامی جانبی، بلکه ضرورتی راهبردی است:

تهیه بسته‌های اطلاع‌رسانی ویژه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها (شامل راهنماهای کوتاه، ویدئوهای آموزشی و جلسات آنلاین).

راه‌اندازی خط تلفن و سامانه پاسخگویی برای رفع ابهام‌های روزمره کارگران و کسب‌وکارها.

تدوین پروتکل ارتباطی میان وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات، گمرک و اتحادیه‌ها جهت حل اختلافات پیش از ارجاع به مراجع قضایی.

 

وقتی دولت و نهادهای حمایتی در نقش آموزگار و شریک کسب‌وکار ظاهر شوند، نه صرفاً قاضی، مسیر همکاری و اعتماد کوتاه‌تر می‌شود.

 

چرا این رویکرد به نفع کارگران و اقتصاد ملی است؟

آرامش روانی کارگران: آموزش و اطلاع‌رسانی موجب اطمینان شغلی و کاهش اضطراب در مواجهه با فرایندهای قانونی می‌شود.

حفظ کرامت صنفی کسبه و تولیدکنندگان: شفافیت اطلاعات از برخوردهای سلیقه‌ای و اتهام‌زایی جلوگیری می‌کند.

کاهش ورودی پرونده‌های تعزیراتی: پیشگیری و تعامل زودهنگام موجب صرفه‌جویی در وقت و منابع قضایی و اداری می‌شود.

افزایش همکاری عمومی با نهادهای نظارتی: شفافیت، اعتماد می‌آورد؛ و اعتماد، مشارکت داوطلبانه را افزایش می‌دهد.

 

پیشنهادات عملی (خلاصه و قابل اجرا)

۱. تهیه و توزیع چک‌لیست ۸بندی برای واحدهای انبار درباره اسناد و نحوه ثبت کالا.

۲. برگزاری دوره‌های آموزشی سه‌ساعته برای سرپرستان و کارگران انبار در هر منطقه تجاری.

۳. راه‌اندازی سامانه تلفنی/پیامی مخصوص ابهامات ثبت کالا با زمان پاسخ‌گویی مشخص.

۴. تدوین پروتکل همکاری میان وزارت صمت، سازمان تعزیرات، اتحادیه‌ها و نمایندگان کارگری برای حل اختلافات ظرف ۷ روز کاری پیش از ارجاع پرونده.

۵. اجرای پایلوت آموزشی در چند شهرستان با تمرکز بر واحدهای کوچک و کارگران روزمزد و انتشار نتایج آن به‌عنوان الگوی ملی.

 

جمع‌بندی

قانون و سازوکارهای ثبت کالا زمانی موفق‌اند که به‌سوی «همکاری آگاهانه» هدایت شوند، نه برخورد صرفاً تنبیهی. با اطلاع‌رسانی روشن، آموزش کارگران و تقویت کانال‌های ارتباطی میان دولت، اتحادیه‌ها و کسب‌وکارها می‌توان از افزایش پرونده‌های تعزیراتی جلوگیری کرد و آرامش روانی جامعه کار و تولید را حفظ نمود.

چنین رویکردی نه‌تنها به‌نفع عدالت اجرایی و اقتصاد ملی است، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل را تقویت می‌کند — سرمایه‌ای که هیچ قانون و مجازات تنبیهی به‌تنهایی قادر به خلق آن نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ