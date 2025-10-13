تبریک به سالاری به مناسبت انتخاب در هیات رئیسه ایسا

به گزارش ایلنا، متن این پیام تبریک به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر مصطفی سالاری

مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

با سلام و احترام

خبر مسرت‌بخش انتخاب شایسته و افتخارآفرین حضرت‌عالی به عنوان عضو هیأت رئیسه اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ایسا) در جریان اجلاس جهانی مالزی، موجی از خرسندی و غرور را در میان فعالان جامعه کار وتولید کشور و به‌ویژه خانواده بزرگ کارگران و بازنشستگان استان مازندران برانگیخت.

این موفقیت ارزشمند که برای هشتمین دوره متوالی با رأی اعضای اتحادیه و به نمایندگی از سازمان‌های عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه حاصل گردیده است، بی‌تردید نشانه‌ای روشن از شایستگی، کارآمدی و نقش مؤثر جناب‌عالی در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان تأمین اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی است.

تلاش‌های خستگی‌ناپذیر، نگاه علمی و مدیریتی شما به مقوله عدالت اجتماعی، ارتقای خدمات بیمه‌ای و همچنین حمایت همه‌جانبه از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور، سرمایه‌ای گران‌قدر برای سازمان تأمین اجتماعی و موجب سربلندی ایران اسلامی در مجامع جهانی است.

دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر و اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان استان مازندران، ضمن تبریک صمیمانه این افتخار ملی، مراتب قدردانی و احترام خود را نسبت به مجاهدت‌ها و خدمات صادقانه حضرت‌عالی ابراز داشته و از درگاه ایزد منان برای شما سلامتی، توفیق روزافزون و استمرار در خدمت به جامعه شریف کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان کشور را مسألت دارند.

با تقدیم احترام

نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان مازندران ونایب رئیس کانونعالی بازنشستگان ومستمری گیران کشور»

