دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
تبریک به سالاری به مناسبت انتخاب در هیات رئیسه ایسا
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، انتخاب مدیرعامل تامین اجتماعی به عنوان عضو هیات رئیسه ایسا را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام تبریک به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر مصطفی سالاری
مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
با سلام و احترام
خبر مسرتبخش انتخاب شایسته و افتخارآفرین حضرتعالی به عنوان عضو هیأت رئیسه اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی (ایسا) در جریان اجلاس جهانی مالزی، موجی از خرسندی و غرور را در میان فعالان جامعه کار وتولید کشور و بهویژه خانواده بزرگ کارگران و بازنشستگان استان مازندران برانگیخت.
این موفقیت ارزشمند که برای هشتمین دوره متوالی با رأی اعضای اتحادیه و به نمایندگی از سازمانهای عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه حاصل گردیده است، بیتردید نشانهای روشن از شایستگی، کارآمدی و نقش مؤثر جنابعالی در عرصه سیاستگذاریهای کلان تأمین اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی است.
تلاشهای خستگیناپذیر، نگاه علمی و مدیریتی شما به مقوله عدالت اجتماعی، ارتقای خدمات بیمهای و همچنین حمایت همهجانبه از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور، سرمایهای گرانقدر برای سازمان تأمین اجتماعی و موجب سربلندی ایران اسلامی در مجامع جهانی است.
دبیر و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر و اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان استان مازندران، ضمن تبریک صمیمانه این افتخار ملی، مراتب قدردانی و احترام خود را نسبت به مجاهدتها و خدمات صادقانه حضرتعالی ابراز داشته و از درگاه ایزد منان برای شما سلامتی، توفیق روزافزون و استمرار در خدمت به جامعه شریف کارگران، بازنشستگان و بیمهشدگان کشور را مسألت دارند.
با تقدیم احترام
نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان مازندران ونایب رئیس کانونعالی بازنشستگان ومستمری گیران کشور»