به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسم چهلم «امام شهید» ضمن تسلیت به مردم ایران، اظهار کرد: مسیر پیروزی مسیری طولانی است که بنیان آن از سوی «امام راحل» ترسیم شد و امروز نیز نشانه‌های تحقق آن به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی با اشاره به جایگاه برجسته «امام شهید» افزود: فقدان چنین شخصیت حکیم و والایی هرگز جبران نخواهد شد؛ رهبری که همواره توصیه‌های راهگشای ایشان، به‌ویژه در حوزه مسئولیت‌پذیری، وحدت و حتی توجه به محیط زیست، چراغ راه مسئولان بوده است.

وزیر نیرو ادامه داد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های ایشان، حفظ انسجام و اتحاد در جامعه بود و امروز نیز بیش از هر زمان دیگری به این وحدت نیاز داریم تا بتوانیم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.

علی‌آبادی با تأکید بر ادامه مسیر انقلاب خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با حذف رهبران، می‌توانند کشور را دچار تزلزل کنند، اما ملت ایران با تکیه بر بنیان‌های مستحکم انقلاب و تمدن دیرینه خود، این مسیر را با قدرت ادامه داده است. بی شک این مسیر با رهبری یادگار به حق «امام شهید» سپری می‌شود.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دیدار با «امام شهید» گفت: در یکی از دیدار‌ها برای ارائه گزارش عملکرد، ابتدا موضوع توسعه تولید را مطرح کردم، اما ایشان تأکید کردند که مدیریت مصرف را در اولویت ارائه گزارش قرار دهید و گزارش را از بخش مدیریت مصرف ادامه دادم؛ توصیه‌ای که همچنان به‌عنوان یک اصل اساسی در برنامه‌های وزارت نیرو دنبال می‌شود.

علی آبادی با یادآوری جمله از «امام راحل» گفت: توصیه که همواره آویزه گوش هست، از «امام راحل» که کنار هم محکم بمانید امیدواریم که مردم هم با عمل به این توصیه دشمنان شیطان صفت را که از خون کودکان هم نمی‌گذرد شکست خواهیم داد.

وزیر نیرو با بیان اینکه استمرار مقاومت و پیشرفت نیازمند همراهی مردم است، تصریح کرد: بدون تردید مشارکت مردم در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه در مدیریت مصرف آب و برق، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از شرایط پیش‌رو دارد.

علی‌آبادی همچنین با قدردانی از تلاش‌های کارکنان صنعت آب و برق گفت: همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند و اجازه نداده‌اند کوچک‌ترین خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود.

وی تأکید کرد: وزارت نیرو با بسیج تمامی ظرفیت‌ها در کنار مردم خواهد ماند و با تمام توان برای تأمین پایدار آب و برق تلاش می‌کند.

وزیر نیرو در پایان با اشاره به شرایط حساس کنونی اظهار داشت: ما به «امام شهید» متعهد هستیم که هیچ‌گونه کوتاهی در خدمت‌رسانی نداشته باشیم و با اتکا به توان داخلی و همراهی مردم، از این مقطع نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد.

