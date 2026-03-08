با حضور در میناب صورت گرفت؛
ادای احترام مهاجرانی به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب
سخنگوی دولت با حضور در مزار شهدای شهرستان میناب، به شهدای حادثه مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم روز یکشنبه به نمایندگی از هیات دولت وارد شهرستان میناب شد و مورد استقبال فرماندار و جمعی از مسوولان محلی قرار گرفت و با حضور در مزار شهدای دانشآموز میناب، به مقام شامخ جانباختگان این حادثه ادای احترام کرد.
سخنگوی دولت را که محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان نیز همراهی می کرد با خانواده چند نفر از شهدای این حادثه نیز گفت و گو و ضمن ابراز همدردی با آنان پیام تسلیت رئیس جمهور و هیات دولت را به آنان ابلاغ و یاد و خاطره شهدای این حادثه را گرامی داشت.