بازتاب بازگشت استقلال به تمرینات در رسانه سنگاپوری

به گزارش ایلنا، شبکه CGTN سنگاپور در گزارشی از آغاز دوباره تمرینات تیم فوتبال استقلال پس از بیش از شش هفته وقفه خبر داد و آن را نشانه‌ای از بازگشت تدریجی شرایط عادی، به‌ویژه در عرصه ورزش دانست.

در این گزارش، استقلال به‌عنوان یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های فوتبال ایران معرفی شده و آمده است که برای هواداران این تیم، فوتبال تنها یک رقابت ورزشی نیست بلکه بخشی از زندگی روزمره به شمار می‌آید.

CGTN همچنین به شرایط خاص هفته‌های گذشته اشاره کرده و نوشته است تمرینات استقلال با رعایت برخی آیین‌های نمادین از جمله یک دقیقه سکوت پیش از شروع تمرین برگزار شده است. در این گزارش، اظهارات مسئولان باشگاه درباره مدیریت شرایط، اعزام بازیکنان خارجی به کشورهایشان در ابتدای بحران و برنامه‌ریزی برای از سرگیری فعالیت‌ها نیز بازتاب یافته است.

این رسانه در ادامه به اقدامات باشگاه برای ثبت و مستندسازی خسارت‌های واردشده به اماکن ورزشی و پیگیری آن از مسیرهای بین‌المللی اشاره کرده و بازگشت استقلال به زمین تمرین را ترکیبی از یادآوری گذشته و حرکت به سمت آینده توصیف کرده است.

