به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، علی پناه بهنمیری با اشاره به برنامه بازسازی و احداث ظرفیت جدید نیروگاهی اظهار داشت: شرکت مپنا به عنوان پیمانکار نیروگاه فجر ۱ انتخاب شده و قرارداد احداث نیروگاه جدید در این ناحیه در مرحله نهایی شدن است. همچنین عملیات تجهیز کارگاه از هفته گذشته آغاز شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، بخشی از ظرفیت جدید نیروگاه فجر ۱ تا پایان سال ۱۴۰۶ وارد مدار تولید خواهد شد.

وی افزود: هم‌زمان، در نیروگاه فجر ۲ نیز برنامه احداث ظرفیت جدید در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود در مجموع، با بازگشت ظرفیت نیروگاهی در دو ناحیه، حدود ۲۱۰۰ مگاوات برق تا پایان سال ۱۴۰۶ به مدار تولید بازگردد.

علی پناه با اشاره به برنامه توسعه ظرفیت مورد نیاز شرکت‌های منطقه تصریح کرد: مناقصه عمومی برای احداث ظرفیت ۱۶۲۰ مگاوات سیکل ترکیبی در نیروگاه فجر ۲ برگزار شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه پیمانکار پروژه انتخاب و عملیات احداث آغاز شود. با تکمیل این ابرپروژه‌ها، ظرفیت تولید برق فجر انرژی به حدود ۳۱۰۰ مگاوات خواهد رسید و این شرکت بیش از پیش به یک هاب بزرگ انرژی برای صنایع پتروشیمی منطقه و کشور تبدیل خواهد شد.

مدیر پروژه‌های فجر انرژی در پایان با تأکید بر اهمیت این پروژه ملی، از نهادهای مسئول و سازمان‌های صادرکننده مجوز خواست با تسریع در روند اخذ مجوزها، از اجرای این ابرپروژه و توسعه زیرساخت‌های انرژی منطقه حمایت و پشتیبانی ویژه کنند.

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